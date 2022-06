Das wartet auf Sky-Zuschauer im zweiten Halbjahr

TV-News

Am Dienstag stellte der Bezahlsender Sky seine Pläne im Bereich Entertainment für die kommenden sechs Monate vor. Neben dem «GoT»-Ableger «House of the Dragon» gibt es auch weitere deutsche Sky Originals.

Der Bezahlsender Sky präsentierte eine Woche nach den Screenforce Days, dem Event des Jahres für die TV-Branche, auf dem Up Next Event in München seine Programmhighlights für das verbleibende Jahr. Neben zahlreichen Eigenproduktionen versprach Sky auch einen „herausragenden Mix aus mit Spannung erwarteten US-Produktionen und hochwertigen Sky Originals sowohl im Fiction- als auch im Factual-Bereich“. Der Katalog soll in diesem Jahr 60 internationale und deutsche Sky Originals umfassen. Das prestigeträchtigste Projekt ist wohl der «Game of Thrones»-Ableger, der am 22. August erscheint. Die Serie spielt 200 Jahre vor den «GoT»-Ereignissen und beleuchtet die Geschichte des Hauses Targaryen.Voraussichtlich ab September im linearen Fernsehen auf Sky Atlantic und schon jetzt beim Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) sowie über Sky Q istauf Abruf verfügbar. Alicia Vikander spielt in der Hauptrolle den Filmstar Mira, die sich an der Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit bewegt. Ab dem 22. Juli erscheint zudemmit Colin Firth und Toni Colette in deutscher Fassung, nachdem die Serie bisher bereits in der Originalfassung verfügbar ist. Als weiteres Serienhighlight aus dem Hause HBO wurde am 27. Juni zudem die vierte Staffel der gefeierten Serieveröffentlicht. Weiterhin wird es noch in diesem Jahr neue Staffeln zusowie zu der hochgelobten Reihegeben.Auch aus Deutschland erwartet das Publikum hochkarätige Serienware. Im Herbst erscheint miteine Drama-Thriller-Serie vom Regisseur Philipp Kadelbach, die auf dem Filmfest München Premiere feiert. Ebenfalls im Herbst erscheint die vierte Staffel von. Angekündigt wurde auch die achtteilige Miniseriemit Brigitte Hobmeier, Julia Koschitz und Lili Epplyin den Hauptrollen. Die Reihe dreht sich um drei Frauen, deren Leben unwiderruflich auf den Kopf gestellt werden als Hannas Sohn, der 14-jährige Jacob, nach einem Autounfall glaubt, sich an sein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern. Darüber hinaus erscheint auch das Franz-Beckenbauer-Biopicvon Regisseur Tim Trageser. Bereits bekannt war, dass die Comedy-Serieverlängert wurde und das zehnteilige Actiondramavon den «Alarm für Cobra 11»-Machern bestellt wurde. Eine Veröffentlichung der Actionserie ist für das Ende des Jahres geplant.Neben Fiction standen auch Factual-Formate im Vordergrund. So erscheint am 21. Juli die True-Crime-Dokumentation, die sich mit den Hintergründen und Motiven des Münchner OEZ-Attentats von 2016 befasst. Neben «Munich Games» widmet sich ab September auch das Sky Original Doku-Dramadem Terroranschlag vom 1972. 30 Jahre nach ihrem Tod widmet sich die Doku-Seriedem Wirken der Grünen-Politikerin und Friedensaktivistin. Die Serie ist ab Oktober zu sehen. Eine Dokumentation übernimmt sich dem bekannten Kriminalfall eines verschwundenen Mädchens an und kommt ebenfalls in diesem Herbst. Für das Ende des Jahres ist eine zweite Staffel der Doku-Reihegeplant, die die Geschichte von populären Frauen erzählt. Im Mittelpunkt werden unter anderem Motsi Mabuse stehen. Auch die in diesem Jahr gestartete Reality-Soapwird fortgesetzt. Aktuell laufen die Dreharbeiten für eine neue Staffel, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.Weiterhin wartet Sky mit internationalen Eigenproduktionen auf. Am 19. Juli erscheint das italienische Gefängnisdrama, am 21. Juli startet die neue Horror-Comedyserie. Im Herbst ist dann die achtteilige Actionseriezu sehen, die sich mit der Frage nach Zeitreisen und der damit einhergehenden Verantwortung beschäftigt, sowie die Politserie, bei der Kenneth Branagh die Rolle von Premierminister Boris Johnson übernimmt. Außerdem wird die von der Kritik gefeierte Actionseriemit einer zweiten Staffel fortgesetzt.