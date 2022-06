Disney+ schnappt sich Poppy Liu

US-Fernsehen

Die aus «Hacks» bekannte Schauspielerin soll in «American Born Chinese» mitwirken.

Poppy Liu wurde für eine Gastrolle in der kommenden Disney+ Serieverpflichtet. Zur Besetzung gehören unter anderem Michelle Yeoh, Yeo Yann Yann, Daniel Wu, Chin Han und Ke Huy Quan. Liu wird als Prinzessin Iron Fan auftreten, die als bezaubernd und mit magischen Kräften ausgestattet beschrieben wird.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Gene Luen Yang und handelt von Jin Wang (Ben Wang), einem Teenager, der sein soziales Leben an der High School mit seinem Leben als Einwanderer zu Hause jongliert. Als Jin am ersten Schultag den Austauschschüler Wei-Chen (Jim Liu) kennenlernt, prallen ihre Welten aufeinander und Jin wird in einen Kampf der chinesischen mythologischen Götter verwickelt. Identität, Kultur und Familie sind Themen, die sich durch den ganzen Film ziehen.«American Born Chinese» wird von Kelvin Yu geschrieben und produziert, der auch als Showrunner fungiert. Melvin Mar, Jake Kasdan, Asher Goldstein, Erin O'Malley und Yang sind ebenfalls ausführende Produzenten. Destin Daniel Cretton fungiert als Regisseur und ausführender Produzent.