«Dancing with the Stars»: Conrad Green wechselt mit zu Disney+

US-Fernsehen

Der Showrunner der beliebten Unterhaltungsshow geht mit von ABC zum Streamingdienst.

Conrad Green kehrt als Showrunner und ausführender Produzent zuzurück und wird den Wechsel der Show von ABC zu Disney+ in diesem Herbst überwachen. Diese Nachricht soll heute offiziell von Disney+ und BBC Studios Los Angeles Prods. bekannt gegeben werden, die die Wettbewerbsserie produzieren.Green war der ursprüngliche Showrunner von «Dancing with the Stars», das im Juni 2005 seine Premiere auf ABC feierte. Er leitete die Show bis zur 18. Staffel im Jahr 2014, bevor er sie verließ, um «Utopia» für Fox zu produzieren. Er tritt die Nachfolge von Andrew Llinares an, der im vergangenen Herbst nach Staffel 30, der letzten Ausgabe der Serie auf ABC, ausschied.Die Show ist im Wandel: Darunter auch der Wechsel von dem ursprünglichen Moderator Tom Bergeron (zusammen mit Co-Moderatorin Erin Andrews, die 2014 dazugekommen war) zu Tyra Banks. Ein Sendeplatz wurde inzwischen immer noch nicht terminiert.