Disney-CEO Chapek soll weitermachen

Köpfe

Der Verwaltungsrat stimmte dafür, dass der Manager drei weitere Jahre an der Spitze des Konzerns bleiben soll.

Am Dienstag wurde es ernst: Der Disney-Verwaltungsrat durfte über die Zukunft von Geschäftsführer Bob Chapek entscheiden und hat sich für eine dreijährige Vertragsverlängerung ausgesprochen. Nachdem er die Leitung von seinem charismatischen Vorgänger Bob Iger übernommen hatte, wurde Chapek für seinen nüchternen Ansatz beim Ausbau des Disney-Streamingdienstes gelobt. Und er und die Aktie des Unternehmens wurden zunächst belohnt, als Disney+ nach dem Start im Jahr 2019 die Abonnentenprognosen übertraf. Dies trug dazu bei, die Umsatzeinbußen auszugleichen, die Disney hinnehmen musste, als COVID das Unternehmen zwang, seine Parks und Kreuzfahrtgeschäfte vorübergehend zu schließen.Aber es gab auch einige Fehltritte. Vor allem als Chapek nach seiner verpatzten Reaktion auf ein Anti-Homosexuellen-Gesetz in Florida, wo sich Walt Disney World befindet, beinahe eine Revolte der Belegschaft auslöste. "Disney wurde von der Pandemie hart getroffen, doch mit Bob an der Spitze haben unsere Geschäftsbereiche – von den Parks bis zum Streaming – den Sturm nicht nur überstanden, sondern sind gestärkt daraus hervorgegangen", sagte Susan Arnold, Vorsitzende des Verwaltungsrats. "In dieser wichtigen Zeit des Wachstums und des Wandels ist der Vorstand entschlossen, Disney auf dem erfolgreichen Weg zu halten, auf dem es sich heute befindet, und Bobs Führung ist der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels. Bob ist die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit für The Walt Disney Company, und der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in ihn und sein Führungsteam.""Dieses großartige Unternehmen zu leiten ist eine große Ehre, und ich bin dem Vorstand für seine Unterstützung dankbar", sagte Chapek. "Ich habe vor fast 30 Jahren bei Disney angefangen und habe heute das Privileg, eines der größten und dynamischsten Unternehmen der Welt zu leiten, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet."