Für «Fallout»: Amazon angelt sich drei weitere Schauspieler

US-Fernsehen

Die TV-Serienadaptionbei Amazon hat Kyle MacLachlan («Twin Peaks»), Xelia Mendes-Jones und Aaron Moten als reguläre Darsteller in die Serie aufgenommen. Das Trio gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Ella Purnell und Walton Goggins in der Serienversion des beliebten Videospiel-Franchise. Wie schon bei früheren Casting-Ankündigungen werden genaue Details darüber, wen die Neuzugänge spielen werden, noch unter Verschluss gehalten.Wie die Videospiele, auf denen sie basiert, spielt die «Fallout»-Serie in einer Welt, in der die Zukunft, die sich die Amerikaner in den späten 1940er Jahren ausgemalt haben, im Jahr 2077 in einem Atomkrieg explodiert.Die Produktion von «Fallout» soll später in diesem Jahr beginnen. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten und Co-Showrunner. Jonathan Nolan und Lisa Joy sind über Kilter Films im Rahmen ihres Amazon-Gesamtvertrags ausführende Produzenten, wobei Nolan bei der ersten Episode der Serie auch Regie führen wird.