Kali Reis soll neben Jodie Foster in «True Detective» glänzen

Der Pay-TV-Sender HBO hat grünes Licht für die Produktion der vierten Staffel gegeben.

HBO hat offiziell grünes Licht für Staffel vier vongegeben, die in Island gedreht wird. Kali Reis wird die Hauptrolle gegenüber der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Jodie Foster spielen. Die neue Staffel des Anthologie-Dramas wurde erstmals im März als in Arbeit befindlich beim Premium-Kabelsender gemeldet.Unter dem Titelbeginnt die Staffel, als die lange Winternacht in Ennis, Alaska, hereinbricht und die sechs Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos verschwinden. Um den Fall zu lösen, müssen sich die Detectives Liz Danvers (Foster) und Evangeline Navarro (Reis) der Dunkelheit stellen, die sie selbst in sich tragen, und den verfluchten Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen.Reis ist relativ neu in der Schauspielerei und gab ihr Leinwanddebüt 2021 in dem Film «Catch The Fair One». Sie hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch die Geschichte des Films mitentwickelt. "Wir freuen uns sehr, zur «True Detective»-Franchise zurückzukehren und mit dem Multitalent Issa López zusammenzuarbeiten, deren einzigartige Vision für ihre «Night Country»-Folge mit Jodie Foster und Kali Reis in den Hauptrollen wunderbar umgesetzt werden wird", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President of HBO Programming.