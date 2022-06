«Lu von Loser» bekommt zweite Runde

TV-News

Lange hielt sich das ZDF über eine zweite Runde bedeckt. Jetzt ist klar: Die Serie wird fortgesetzt.

„Am Ende dieser knappen Stunde hat man das Gefühl, eine neue Freundin gewonnen zu haben. Jetzt würde man gern einfach immer mehr sehen aus Lus Welt“, urteile Elisa Britelmeier von der ‚Süddeutschen Zeitung‘ im Mai 2021. Das ZDF hat inzwischen bekannt gegeben, dass Alice Grica Produktionen und ZDF – das kleine Fernsehspiel das Format mit einer weiteren Staffel fortsetzten.Weiterhin wird Alice Gruia in die Rolle der Lucia Wolf schlüpfen und wird auch weiterhin die Drehbücher der Serie verfassen und als Regisseurin tätig sein. Die Serie handelt von einer Bandleaderin, die schwanger bei ihrer übergriffigen Mutter sitzt. Und in den neuen Folgen wird es direkt einen Zeitsprung geben.Die Produktion, die von der Filmstiftung NRW mit 300.000 Euro gefördert wird, spielt zwei Jahre in der Zukunft. Inzwischen ist seit der Geburt ordentlich Zeit ins Land gezogen. Die Musikerin Lu ist dabei „ihr Mojo“ wieder zu finden. Martina Eitner-Acheampong und Jonas Baeck stehen ebenfalls vor der Kamera und fungieren als Mutter Jutta und Timo. Zum Cast stößt Josephine Gruia hinzu, deren Rolle noch unbekannt ist.