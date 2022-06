«Flightplan»-Regisseur dreht für Sky

TV-News

UFA Fiction darf ein siebenteiliges Science-Fiction-Epos für den Pay-TV-Sender Sky umsetzen.

Der Regisseur Robert Schwentke durfte unter anderem schon die Produktionen «Flightplan» mit Jodie Foster, «R.E.D.» mit Bruce Willis und «Die Frau des Zeitreisenden» mit Rachel McAdams umsetzen. Nun übernimmt der gebürtige Stuttgartener beidie Rolle des Showrunners, Headwriters und Regisseurs. UFA Fiction produziert die neue Serie für Sky Deutschland – dies ist die erste Zusammenarbeit beider Unternehmen.«Helgoland 513» ist eine UFA Fiction Produktion für Sky nach einer Idee von Veronica Priefer und Florian Wentsch. Veronica Priefer und Johannes Kunkel, Produzenten UFA Fiction: „Die Welt von Helgoland 513 ist zugespitzt und ohne Schlupflöcher. Es geht um die Aufhebung traditioneller Moral und die verzweifelte Suche nach einer neuen Ethik, die den katastrophalen Umständen und Anforderungen einer neuen Welt gerecht wird. Was macht Abschottung und Spaltung mit einer Gesellschaft und wie dünn ist die Schale der Zivilisation, wenn es ums nackte Überleben geht? Wie bringt eine Gemeinschaft ihrer Jugend die Werte einer Welt bei, die schon lange untergegangen ist? All diese Fragen sind das spannende Sujet dieser Serie, welche den Bedingungen der Gegenwart im Spiegel der Zukunft nachspürt.“Dies ist der Plot: Die Geschichte entführt die Zuschauer auf die letzte sichere Bastion der Menschheit: Helgoland. Hier auf Deutschlands einziger Hochseeinsel verschanzt sich eine kleine Gemeinschaft Überlebender einer Apokalypse, die den Rest der Welt überrollt und ins Chaos gestürzt hat. Doch der Preis ihres Überlebens ist hoch. Die Ressourcen auf der Felseninsel sind knapp, so dass ein unmenschliches “social-ranking” System das Leben der 513 Bewohner bestimmt: Jeder Inselbewohner wird nach seiner Nützlichkeit bewertet. Der einzige Arzt ist weit oben auf der Liste, andere weit abgeschlagen und sie müssen um ihren Platz auf der Liste und ihr Überleben kämpfen. Derweil versuchen Menschen vom Festland nach Helgoland zu kommen und die Helgoländer müssen ihre Insel verteidigen.Andreas Perzl, Executive Producer Sky: „Die originäre Geschichte, die wir mit «Helgoland 513» erzählen, in der eine kleine Gruppe Menschen abgeschottet auf einer Hochseeinsel lebt, beschreibt ein zugespitztes near-future-Szenario, das spannende Fragen aufwirft. Robert Schwentke hat als Headwriter und Showrunner sehr originelle, unterhaltsame, teils schwarzhumorige Antworten darauf gefunden, ein tolles Team und einen herausragenden Cast für das Projekt begeistert. Wir freuen uns, dass nun demnächst auch unter seiner Regie die Dreharbeiten in Berlin beginnen, die uns anschließend nach Hamburg, Sylt und Amrum führen werden. Unsere Zuschauer:innen dürfen sich auf eine visionäre Dramaserie freuen, die das Line-up unserer Sky Originals aus Deutschland um eine weitere Facette bereichern wird.“