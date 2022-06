Bild kooperiert mit ScreenHitsTV

Vermischtes

Der Streamingdienst, der zahlreiche Pay-TV-Angebote anbietet, arbeitet jetzt auch mit Axel Springer zusammen.

Der globale Streaming-Aggregator ScreenHits TV (SHTV) hat sich mit BILD TV zusammengeschlossen, um den Nachrichten- und Unterhaltungskanal der Marke im deutschsprachigen Markt anzubieten. Ab dem 1. Juli wird SHTV die Live-Nachrichtenprogramme von BILD TV sowie die Talkshows zu aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Sport, Unterhaltung/Prominenz und spannende Dokumentationen in die wachsende Liste hochkarätiger Partner auf dem deutschsprachigen Markt aufnehmen.Stephan Zech, Geschäftsführer Video BILD, sagte: "Wir wollen mit unserem Live-Nachrichtenprogramm möglichst viele Zuschauer erreichen. Ich freue mich sehr, dass wir durch die Kooperation mit ScreenHits TV neue Zielgruppen für BILD TV erschließen können."Rose Hulse, Gründerin und CEO von ScreenHits TV, kommentiert: "Während wir weiter wachsen und starke lokale Partnerschaften mit den führenden Playern entwickeln, könnte ich mich nicht mehr freuen, dass Bild TV zu unserem Lineup gehört und Teil unseres kuratierten Content-Angebots in Deutschland wird." Ramy Nasser, Senior Vice President, Corporate Development & Partnerships bei SHTV, fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, mit einer so starken Medienmarke zusammenzuarbeiten und BILD TV anzubieten, das mit seiner Vielfalt an innovativen Inhalten eine starke Ergänzung zum selektiven Angebot von ScreenHits TV darstellt."