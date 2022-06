WELT setzt seine Talkshow fort

TV-News

Das Format mit Welt TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard geht Ende August weiter.

Die Verantwortlichen beim Nachrichtensender WELT ziehen eine positive Bilanz der ersten Staffel von. Wie das Unternehmen von Axel Springer berichtete, sei dies die erfolgreichste Reihe der Welt-Sendergeschichte. Damit soll man zahlreiche andere Projekte deutlich übertroffen haben. Zuletzt wurde am Dienstag eine weitere Ausgabe mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesendet, der damit bereits das zweite Mal zu Gast war.Der gebürtige Iserloher Burgard war zwischen Januar 2017 und April 2021 USA-Korrespondent und stellvertretender Leiter des ARD-Büros Washington. Im Anschluss wurde er Chefredakteur des Fernsehsenders WELT und übernahm auch die Moderation von «WELT TALK»Wie die Axel Springer SE mitteilte, erreichte die Spezial-Ausgabe der Talkshow am Dienstag einen Marktanteil von 4,4 Prozent bei den Umworbenen, insgesamt schalteten 0,14 Millionen Menschen zu. Burgard gehörte zu dem Aufgebot des Senders, der aus Garmisch-Partenkirchen zum G7-Gipfel berichtete. Die nächsten Ausgaben sollen nach der Sommerpause, die Ende August 2022 endet, zu sehen sein.Frank Hoffmann, Geschäftsführer WELTN24: „Die Top-Quoten der ersten Staffel unseres Talks bestätigen uns darin, dass das Format sehr gut in unser Programm passt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen sich vor allem in politisch unruhigen Zeiten eine unaufgeregte Einordnung und Analyse von Sachverhalten, und genau das bietet Jan Philipp Burgard in seiner Sendung.“