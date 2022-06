Auf die Bühne, fertig  los!

TV-News

Das ZDF strahlt in den kommenden Wochen vier Live-Programme in einer gesonderten Sendung auf.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind sehr bemüht, die Satiriker und Komiker zu fördern. Erst vor Kurzem veranstaltete der Südwestrundfunk sein Comedy Festival in Bad Dürkheim und stellte zahlreiche Clips auf YouTube und in die ARD-Mediathek, ab Mitte Juli 2022 zieht die Mainzer Fernsehstation nach.Am Freitag, den 15. Juli 2022, startet um 22.30 Uhr im ZDF . Moderiert wird die erste von vier Folgen von Torsten Sträter. Am ersten Abend begrüßt er Maxi Gstettenbauer aus Schwarzach in Niederbayern, Lisa Feller aus Düsseldorf und Özcan Coşar aus Stuttgart. Michael Mittermeier moderiert am 22. Juli. Seine Gäste an diesem Abend sind Passun Azhand, der Mann, der am Kotti in Berlin keine Angst haben muss. Helene Bockhorst und Atze Schröder werden ebenfalls dabei sein.Tahnee empfängt am 29. Juli Moritz Neumeier. Außerdem dabei sind die Berlinerin Filiz Tasdan und der Neu-Schweizer Kaya Yanar. Abdelkarim – der Marokkaner hat sich Gäste eingeladen: Nikita Miller, Negah Amiri und Ingmar Stadelmann werden dabei sein.