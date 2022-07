Zahlreiche neue Gesichter für «The Wood»

US-Fernsehen

Die Serienadaption wurde mit einigen neuen Schauspielern besetzt.

Showtime's Comedy-Pilotfilm, der auf dem Filmvon 1999 basiert, hat seine Hauptbesetzung festgelegt. Vince Staples, Xavier Mills, Karen Obilom, Melvin Gregg und Essence Renae werden die Hauptrollen in dem Pilotfilm spielen, während Richard T. Jones und Tamala Jones ihre Rollen als Slim bzw. Tanya aus dem Film wieder aufnehmen werden.Rick Famuyiwa, der den Film geschrieben und inszeniert hat, wird Regie führen und den Pilotfilm produzieren. Die Serie wurde im August 2021 bei Showtime bestellt. Die Serie wird als ein ehrlicher Blick auf Freundschaft und Dating aus der Perspektive dreier junger schwarzer Männer beschrieben, die im gentrifizierenden L.A.-Vorort Inglewood geboren und aufgewachsen sind. Die Kämpfe des Trios, Vaterschaft, Ehrgeiz und Loyalität unter einen Hut zu bringen, zwingen sie dazu, sich zu fragen, ob sie sich auseinander- oder zusammenentwickeln.Staples («Lazor Wolf») ist Jamal, ein aufstrebender Fotograf aus Ladera Heights, der von seiner Upper-Class-Familie verstoßen wurde, als er beschloss, seinen eigenen Weg zu gehen, anstatt auf das historische Morehouse College zu gehen. Mills («Grief», «Legacies») schlüpft in die Rolle von Dame, ein Schaf im Wolfspelz, das gebildet und ehrgeizig ist, aber von seinem Schicksal frustriert ist. Obilom («Doom Patrol», «Games People Play») wird Brielle spielen. Brielle ist eine selbstbewusste, ausgefeilte Ingenieurin mit großen Träumen, ihre bescheidenen Anfänge zu übertreffen. Gregg («Snowfall», «Nine Perfect Strangers») verkörpert Shawn, einen Pokémon-Kartenhändler, der das Für und Wider abwägt, ob er seinen Freunden treu bleibt oder erwachsen wird, sich niederlässt und versucht, seine Beziehung zu Ashley zu retten. Renae («Bosch: Legacy») spielt Ashley. Ashley ist die Mutter von Shawns Tochter und eine aufstrebende Modedesignerin, die seinem Charme nicht widerstehen kann und klare Regeln und Erwartungen an ihn als Mann und Vater hat.