Esther Sedlaczek spricht mit Schweinsteiger

TV-News

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im November und Dezember gibt es ein neues Duo.

Vom «Sportschau Club» an die Seitenlinie: Der Wechsel von Esther Sedlaczek vom Pay-TV-Sender Sky Deutschland zur ARD hat sich scheinbar gelohnt. Nachdem bei der vergangenen Europameisterschaft im Jahr 2021 noch Jessy Wellmer mit Experte Bastian Schweinsteiger vor der Kamera stand, wird nun Sedlaczek die Aufgabe übernehmen. Bereits im Mai 2022 teilte der Südwestrundfunk (SWR) mit , dass das Duo das Finale begleiten soll.Obwohl der Ex-Fußballprofi Bastian Schweinschweiger nicht mit seinen Analysen glänzte, hielt die ARD an seiner Expertise fest. Für Jessy Wellmer gibt es im Ersten noch viel zu tun, erst in der vergangenen Woche führte sie für den rbb durch die «Finals 2022». Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startet am Montag, den 21. November, um 11 Uhr zwischen Senegal und Niederlande. Die deutsche Mannschaft wird zwei Tage später um 14.00 Uhr das erste Mal spielen und auf Japan treffen.Bei der Fußball-Europameisterschaft in England, die nächste Woche startet, führen Claus Lufen und Expertin Nia Künzer durch die Sendungen. Christian Graf und Bernd Schmelzer werden die Partien für die ARD kommentieren. Am 6. Juli wird das Turnier mit dem Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich um 20.15 Uhr eröffnet, Das Erste überträgt.