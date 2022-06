«Better Call Saul»: Keine Fan-Theorie wurde aufgegriffen

US-Fernsehen

Das Ende des «Breaking Bad»-Spin-Offs kommt näher. Der Showrunner äußerte sich zur Walter- und Jessie-Rückkehr.

Seitdem bekannt wurde, dass Bryan Cranston und Aaron Paul ihre Rollen als Walter White und Jesse Pinkman in der letzten Staffel vonwieder aufnehmen werden, haben die Fans Theorien darüber aufgestellt, wie sie zurückkehren werden. Werden Walt und Jesse in der «Better Call Saul»-Zeitlinie als ihre Vorgänger aus «Breaking Bad» auftauchen? Oder wird es eine Rückblende auf ihre «Breaking Bad»-Zeit sein, in der sie mit Bob Odenkirks Saul Goodman zusammenarbeiteten?In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ sagt der «Better Call Saul»-Showrunner Peter Gould, dass er noch keine Fantheorie gehört hat, die tatsächlich vorhersagt, wie es passieren wird. "Ich habe [Fan-]Theorien darüber gehört, was passieren wird", sagte Gould, "und ich freue mich, berichten zu können, dass ich noch keine Theorie gehört habe, die den tatsächlichen Tatsachen nahe kommt.""Ich denke, die Art und Weise, wie man sie sieht und wann man sie sieht, wird nicht unbedingt das sein, was man erwartet", sagte Gould. Viele andere «Breaking Bad»-Charaktere sind im «Better Call Saul»-Spinoff aufgetaucht, wie Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) und die Familie Salamanca, aber die Fans haben sich seit Beginn der Serie nach Walt und Jesse gesehnt."Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir mit den beiden gewartet haben, bis es für die Geschichte richtig war", sagte Gould. "Natürlich wäre es am einfachsten gewesen, sie gleich zu Beginn von Staffel 1 auftauchen zu lassen, um die Serie einzuleiten. Ich denke, dass die Art und Weise, wie sie auftauchen, ganz im Zeichen der Geschichte von Jimmy McGill und Kim Wexler [Rhea Seehorn] und Mike Ehrmantraut steht. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, wenn Sie es sehen."