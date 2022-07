Marvel-Universe: Rita Wayword

Marvel

Seit dem Jahr 1985 ist Spiral in der Comic-Welt vertreten. Sie hat sechs Arme und ist mit dem Superhelden Longshot befreundet.

Rita Wayword ist eine fiktive amerikanische Comic-Figur, die in den Comics des Unternehmens Marvel im Jahre 1985 das erste Mal in Erscheinung getreten ist. Wayword, die auch unter dem Namen "Ricochet Rita" bekannt ist und die unter dem Spitznamen "Spiral" agiert, ist dabei ein menschlicher Mutant mit sechs Armen. Sie spielt die Rolle einer professionellen Stuntfrau und ist mit dem Superhelden Longshot befreundet.Ihr Freund Longshot ist ein Dimensionen-Reisender, welcher aus dem Mojoverse kommt und ein Mitglied der X-Men ist. Die knapp 1,80 Meter große und rund 75 kg wiegende Rita Wayword wurde durch ein Zeitparadoxon zu "Spiral". Rita wurde von ihrer eigenen und sehr bösartigen Mutanten-Version genannt "Spiral" aus der Zukunft attackiert. Dieser Vorfall führte dazu, dass Rita, Longshot bei seinem ersten Besuch auf der Erde kennenlernte und sich in ihn verliebte. Als Longshot zusammen mit Rita wieder in seine Heimat-Dimension zurückkehren wollte, musste sie mit ansehen, wie Longshot und sie von dem bösen Herrscher Mojo, der diese Dimension beherrschte, gefangen genommen wurden.Kurz nach der Gefangennahme wurden bei Longshot alle Erinnerungen an Rita kurzerhand ausgelöscht, während Rita ein noch viel schlimmeres Schicksal bevorstand. Nachdem Mojo, Longshot und Rita mehrere Jahre gefangen gehalten hatte, zwang Mojo seine Chef-Wissenschaftlerin Arize dazu, extreme mentale sowie körperliche Veränderungen an Rita vorzunehmen. Das Ziel von Mojo war es, Rita zu einer loyalen Untergebenen zu machen.Die Veränderungen, die Mojo durch Arize an Rita durchführen ließ, führten unter anderem dazu, dass Rita sechs Arme bekam. Vier dieser Arme sind dabei rein künstliche Arme. Darüber hinaus wurde ihr Haar silbern und sie trieben Rita in den Wahnsinn, indem sie Ritas Geist so weit manipulierten, dass Rita in andere Dimensionen sehen konnte. Diese neue Fähigkeit von Rita sollte zu Zeitreisen und zur Teleportation genutzt werden. Rita wurde zudem in den Künsten der dunklen Magie unterwiesen und in der Fähigkeit, andere zu verstümmeln.Durch einen grausamen Akt der Manipulation schickte Mojo, Rita schließlich wieder in die Vergangenheit zurück, damit die Ereignisse gestartet werden konnten, die dazu geführt haben, dass Ritas früheres "Ich" die Gefangene von Mojo werden konnte. Gezwungen durch Mojo fand sich Ritas früheres "Ich" (nun Spiral) schließlich gefangen in der Vergangenheit und gestrandet auf der Erde wieder.Ritas früheres "Ich" wurde von der "modifizierten" Rita (Spiral) aus der Zukunft angegriffen, was zum Tod von Rita und Longshot führen sollte. Der Versuch, Rita und Longshot zu töten, misslang jedoch. Die Verkettung dieser Ereignisse führten also dazu, dass Rita letztlich zu Spiral wurde.