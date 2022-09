Marvel-Universe: Eric Masterson

Marvel

Den Marvel-Charakter kennen die Leser auch als Thunderstrike. Er wurde bereits im Jahr 1988 in die Marvel-Comics eingeführt.

Im Marvel-Universum gibt es zahlreiche Charaktere. Auch Eric Masterson gehört dazu. Masterson ist auch bekannt unter dem Namen Thunderstrike und hat in seinen Comics gegen zahlreiche Feinde gekämpft. Dazu gehören unter anderem Absorbing Man und Mephisto.Der erste Auftritt von Eric Masterson alias Thunderstrike war im Jahr 1988 in einem Thor Comic (Thor Vol. 1 #391). Geschaffen wurde der Marvel-Charakter von dem Comic-Autor Tom DeFalco und dem Künstler Ron Frenz. Thunderstrike gehört zu den Asgard-Rächern und ist ein geheimer Verteidiger im "Thor-Korps". Außerdem gehört Thunderstrike der Legion der Unlebenden an.Wenn er nicht gerade als Thunderstrike gegen Feinde kämpft, ist Eric Masterson als hochqualifizierter Architekt unterwegs. Als Marvel-Charakter Thunderstrike hat er aber darüber hinaus noch mehr zu bieten, er kann fliegen, er kann Energieexplosionen auslösen. Und er kann Dimensionsreisen vornehmen, was ihn trotz des hierzulande bis dato noch geringen Bekanntheitsgrad zu einem besonderen Charakter im Marvel-Universum macht.Eric Masterson ist, wie alle anderen Marvel-Charakter, ein fiktiver Superheld. Zu Beginn kam Thunderstrike nur in den Thor Comics vor, wo er im Mai 1988 erstmals als Nebenfigur eingeführt wurde. In Thor Nr. 408 verschmolz Eric Masterson mit Thor, was bis zur Comic-Ausgabe #432 vorgeführt wurde. Der Architekt Masteron trat so als Alter Ego von Thor, dem Donnergott, in den Comics auf. Bis Thor #459 spielte Eric Masterson dann die Titelfigur in der Thor Comic-Reihe. Später hatte er weitere Auftritte in anderen Marvel-Comics, bis er im Jahr 1993 schließlich seine eigene Comic-Reihe erhielt. Der Marvel-Charakter Eric Masterson alias Thunderstrike trat in 24 Comic-Ausgaben der eigenen Reihe auf, bis diese im September 1995 eingestellt wurde.Thunderstrike trat auch in der Comic-Reihe Avengers auf, wo er von Heft #343 bis #374 eine Rolle als Marvel-Charakter Eric Masteron spielte. Auch in der Crossover-Serie "Operation: Galactic Storm" hatte er einen Auftritt. Darüber hinaus gab es weitere Comic-Reihen, in denen der Marvel-Charakter auftrat. Während seiner zahlreichen Auftritte in Thor gehörte auch Loki, der Bruder des Donnergotts zu seinen Feinden.Im Herbst 2010 kehrte Thunderstrike kurzzeitig als Miniserie in das Marvel-Universum zurück. Der Marvel-Charakter Eric Masterson wurde dabei aber nicht wieder übernommen, sondern Thunderstrike lebte auf durch den Sohn des einstigen Superhelden, Kevin Masterson. Dieser übernahm die Rolle seines Vaters in der Miniserie von Tom DeFalco und Ron Frenz.In den MCU Verfilmungen von Thor und den Avengers tritt Eric Masterson nicht auf. Ob er jemals als Thunderstrike eine eigene Verfilmung oder Serie im Marvel-Universum bekommen wird, ist aufgrund der geringen Bekanntheit außerhalb der eingefleischten Marvel-Comicfans mehr als fraglich.