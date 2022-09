Nächster «Praxis mit Meerblick»-Film in der Mache

TV-News

Die Filme 16 und 17 warten noch auf ihre Ausstrahlung, da steht Tanja Wedhorn für ihren 18. Film der ARD-Reihe vor der Kamera.

Zuletzt lief es für die Filmreihesogar mit Zweitverwertungen am Freitagabend richtig gut. Weit mehr als 3,5 Millionen Zuschauer schalteten im Juni und Juli ein, womit Das Erste Marktanteile zwischen 15,2 und 16,5 Prozent einfuhr. Damit lag man sogar auf dem Niveau der Ausstrahlungen aus dem Frühjahr, als der Film „Schwesterherz“, der insgesamt 15. der Reihe, mit 4,20 Millionen Zuschauern 15,4 Prozent einfuhr. Die Filme 16 und 17 sind bereits im Frühsommer auf Rügen gedreht worden, nun sind die Dreharbeiten für Film Nummer 18 gestartet. Die Produktion für „Schwindel“ (Arbeitstitel) findet ebenfalls auf der Ostseeinsel statt, gedreht wird in Sassnitz, Mukran, Neuenkirchen und Altenkirchen sowie in Berlin.Tanja Wedhorn schlüpft in „Schwindel“ einmal mehr in die Rolle der Inselärztin Nora Kaminski und erlebt darin ein Auf und Ab der Gefühle. Ihre Beziehung zu Max (Bernhard Piesk) vertieft sich mehr und mehr - nur die schwierige Beziehung zu seiner Tochter Klara (Ruby M. Lichtenberg) steht dem Liebesglück noch im Wege. Das Eis scheint zu brechen, als Klara Nora ein Geheimnis anvertraut ... Auch der Fall der Hebamme Claudia (Johanna Klante) beschäftigt die Ärztin ohne Doktortitel: Die eigentlich so lebenslustige und schlagfertige Frau leidet unter unerklärbaren Schwindelattacken, die Nora vor ein Rätsel stellen. An eine Pause ist unter der Arbeitsbelastung als Hebamme kaum zu denken. Die Situation spitzt sich weiter zu, als ein neugeborenes Baby in Gefahr gerät.In weiteren Rollen sind unter anderem Benjamin Grüter, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner, Patrick Heyn, Petra Kelling, Tina Amon Amonsen, Bo Hansen, Anne Weinknecht, Thomas Schimanski, Vlad Chiriac, Jenny König, David Simon, Gitta Schweighöfer, Aleksandar Radenkovic und Frederik Schmid zu sehen. Kerstin Ahlrichs führt nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse Regie. Die Produktion verantwortet Real Film, Produzentin ist Heike Streich. Als Producerin fungiert Marie Ebenhan.