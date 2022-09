Disney plant Club-Mitgliedschaft

Vermischtes

Der Konzern orientier sich dabei an das Geschäftsmodell von Amazon Prime.

Disney hat bestätigt, dass das Unternehmen über die Einführung eines kostenpflichtigen Mitgliedschaftsprogramms nachdenkt, das exklusive Rabatte und Vorteile für sein gesamtes Produkt- und Dienstleistungsportfolio bieten würde. Details über das potenzielle Mitgliedschaftsprogramm des Unternehmens sind spärlich – im Moment befindet sich die Planung noch auf dem Reißbrett. Wie es genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt, auch nicht, was es kosten würde und welche besonderen Vorteile es geben würde.Disneys Ziel wäre es, ein personalisiertes Mitgliedschaftsprogramm zu schaffen, um die Besucherzahlen in den Themenparks, auf Kreuzfahrten und in Kinos zu steigern, die Abonnements für Disney+ und andere Streaming-Dienste anzukurbeln und den Verkauf von Disney-Merchandise zu fördern. Mit der Eröffnung nach der Pandemie kam Disney mit zahlreichen Neuerungen schon in den Genuss, neue Umsatzziele zu erreichen."Die Technologie gibt uns neue Möglichkeiten, das Kundenerlebnis anzupassen und zu personalisieren, damit wir Unterhaltung, Erlebnisse und Produkte anbieten können, die für jeden unserer Gäste am relevantesten sind", sagte Kristina Schake, Chief Communications Officer bei Disney, in einer Erklärung. "Disney ist für unsere Kunden mehr als eine Marke, es ist ein Lebensstil, und wir erforschen, wie wir sie über unsere vielen Berührungspunkte hinweg besser bedienen können. Ein Mitgliedschaftsprogramm ist nur eine der spannenden Ideen, die wir untersuchen, um die physische und die digitale Welt miteinander zu verbinden und die nächste Generation großartiger Disney-Geschichten und -Erlebnisse zu schaffen."