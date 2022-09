«M.A.S.H.»-Wiederholungen laufen bei Nitro auf tollem Niveau

Wochenquotencheck

Seit 2018 wiederholt der Sender die alten Folgen am Nachmittag und das auch heute noch mit großem Erfolg.



, was für „Mobile Army Surgical Hospital” steht, ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die in einem mobilen Feldlazarett der US Army während des Koreakriegs spielt. Im Mittelpunkt der Tragikomödie stehen zwei Chirurgen, die durch ihre sarkastische Einstellung die Antikriegshaltung der Serie betonen. CBS strahlte zwischen September 1972 und Februar 1983 insgesamt 256 Episoden aus. Die deutsche Premiere lief ab Januar 1990 zunächst bei ProSieben . Der Erfolg der Serie hielt lange an und so wiederholt RTL Nitro noch heute die alten Folgen. Momentan laufen von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr jeweils zwei Folgen.Zum Wochenstart fanden 0,24 Millionen Fernsehende auf den Sender, was sich in einem hohen Marktanteil von 2,2 Prozent widerspiegelte. Mit der zweiten Ausgabe des Tages erhöhte sich die Reichweite auf 0,27 Millionen Menschen. Der Marktanteil stagnierte hingegen weiterhin bei 2,2 Prozent. Die Zielgruppe war zunächst mit 0,07 Millionen Jüngeren vertreten, ehe 0,09 Millionen Neugierige die zweite Episode verfolgten. So erhöhte sich der Marktanteil von starken 3,6 auf 3,8 Prozent.Am Dienstag saßen 0,25 und später 0,27 Millionen Interessente für die beiden neuen Ausgaben vor dem Bildschirm. Zunächst lag die Quote erneut bei 2,2 Prozent, ehe sie minimal auf 2,1 Prozent absank. 0,05 Millionen Umworbenen verbuchten den Wochentiefstwert von knapp überdurchschnittlichen 2,2 Prozent. Im Anschluss retteten sich die 0,06 Millionen Werberelevanten wieder nach oben auf gute 2,4 Prozent.Auch am darauffolgenden Tag stiegen 0,25 Millionen Zusehende mit 2,2 Prozent Marktanteil in die Ausstrahlung ein. Später hob sich die Reichweite auf 0,31 Millionen Menschen, wodurch auch die Quote auf überzeugende 2,3 Prozent kletterte. Die 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen starteten die Übertragung an diesem Tag mit starken 3,0 Prozent Marktanteil. Im Anschluss machte das Programm mit 0,10 Millionen Jüngeren einen deutlichen Sprung auf herausragende 4,4 Prozent, was dem Bestwert der Woche entsprach.Zu Beginn des Donnerstags stürzte man mit 0,20 Millionen Neugierigen auf knapp überdurchschnittliche 1,9 Prozent ab. Auf dem Gesamtmarkt entsprach dies dem Negativrekord der Woche. Im Anschluss bauten die 0,30 Millionen Zuschauer den Marktanteil allerdings wieder auf hohe 2,4 Prozent aus. Die Zielgruppe war zunächst mit 0,05 und später 0,07 Millionen Jüngeren vertreten. Hier war eine Steigerung von 2,7 auf 3,3 Prozent zu beobachten.Zum Abschluss der Woche überzeugte die Ausstrahlung zuerst 0,26 und später 0,31 Millionen Fernsehzuschauer. So kletterte die Sehbeteiligung von 2,5 auf starke 2,7 Prozent. Die 0,08 Millionen Umworbenen starteten den Tag mit hervorragenden 4,3 Prozent Marktanteil. Für die folgende Episode blieben noch 0,07 Millionen Werberelevante übrig, was eine überzeugende Quote von 3,4 Prozent zur Folge hatte.Alles in allem lässt sich sagen, dass die Ausstrahlung der alten Folgen weiterhin sehr gefragt ist und bei RTL Nitro beinahe durchgängig für Spitzenquoten sorgt. Vor allem diese Woche glänzte die Übertragung und man rutschte sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe kein einziges Mal unter den Senderschnitt, was vor einigen Wochen noch sehr regelmäßig geschah. Das Interesse für die Serie scheint also stets weiter zu wachsen.