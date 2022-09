Mario Barth soll «Deine Liebe» retten

TV-News

Am späten Freitagabend startet RTL ein neues Show-Format mit dem Berliner Comedian. Darin nimmt er die Probleme rund um Liebe und Partnerschaft ins Visier.

Mario Barth ist einer der umstrittensten Comedians dieses Landes – die einen lachen über und mit ihm, die anderen können ihn nicht ausstehen. Fakt ist aber auch: Der Berliner Comedian ist ein Erfolgsgarant für den Kölner Privatsender RTL . Zwar reichen die aktuelle Erfolge nicht an die vergangener Tage mit teils mehr als 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe heran, doch mit zuletzt durchschnittlich 13,2 Prozent für die im April und Mai gesendeten «Mario Barth deckt auf»-Folgen liegt er noch immer über dem Senderschnitt. Ebenfalls 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr zuletzt auch sein Live-Programm am Samstag-Abend Mitte August ein.Ende September wartet nun eine neue Aufgabe auf Barth. Am 30. September startet RTL am späten Freitagabend im Anschluss an die neuen «Ninja Warrior Germany»-Ausgaben die Show. Von der Sendung sind insgesamt sechs Folgen geplant, die ab 23:15 Uhr ausgestrahlt werden.In der neuen Show nimmt Mario Barth die Probleme rund um Liebe und Partnerschaft ins Visier. Dabei kümmert er sich in jeder Sendung, laut RTL-Angaben, um „eine andere Bedrohung für unsere Zweisamkeit“ und zeigt mit Hilfe prominenter Helfer, wie sich beide Partner wieder näher kommen können. Welche prominenten Helfer an der Show teilnehmen werden, ließ RTL jedoch offen.An anderer Stelle im Programm kehrt derweil Tim Allen zurück. RTL zeigt dessen 90er-Sitcomab dem 24. September immer samstags ab 12:00 Uhr im Anschluss an den morgendlichen «King of Queens»-Marathon von Beginn an. Fünf Folgen ersetzen um diese Uhrzeit den, dessen Dosis dadurch von vier auf zwei Folgen gekürzt wird. Ab 14:40 Uhr wird die Doku-Soap ausgestrahlt.