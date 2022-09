«Ab ins Kloster!» verwandelt sich zu einem Hit

Quotennews

Am späten Abend wiederholte Kabel Eins auch seine Doku-Soap «Die Poolbauer».

Beten statt Zigaretten rauchen? Diese und andere Gepflogenheiten sollten Jugendlichen beigebracht werden – denn für bibeltreue Nonnen sind Smartphone Partys und Social-Media wohl eher Teufelszeug. Das suggeriert zumindest die Sendung, die Kabel Eins am Donnerstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt hat.Bereits im Oktober waren die neuen Folgen nicht von Erfolg gekrönt, doch Kabel Eins setzt weiter auf diese Programmfarbe. Dieses Mal wurden Jessy und Lara in ein Benediktinerinnen-Kloster in Windhoek, Namibia, geschickt. 0,81 Millionen Zuschauer verfolgten die Abenteuer der zwei Mädchen, die Sendung sicherte sich einen Marktanteil von starken 3,5 Prozent. Bei den jungen Leuten kam das Format auf 0,34 Millionen Zuseher und somit weit überdurchschnittlichen 6,9 Prozent.Warum nicht Social-Media-Star werden?beantwortete die Frage, wie man mit den sozialen Netzwerken Geld verdienen könne. Das war bei 0,38 Millionen Zuschauern angesagt. Das Format, das auch den lustigsten Fahrlehrer Deutschlands vorstellte, erreichte 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern waren 0,15 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil bewegte sich bei schlechten 3,7 Prozent. Danach wiederholte der Sender, das auf 0,23 Millionen Zuschauer kam. Bei den jungen Zusehern kam die Doku mit Experte Mark Kühler noch mal auf 4,7 Prozent.