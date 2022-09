VOX trennt sich noch im September vom Serien-Mittwoch

TV-News

Stattdessen setzt man künftig auf Dokumentationen. Den Anfang mach Ilka Bessin, die «Liebesbetrügern auf der Spur» ist. Auch Nora Tschirner steuert ein Format bei.

Seit Monaten setzt VOX am Mittwochabend ohne Erfolg auf Fiction-Ware aus dem eigenen Haus von RTL+. «Friedmanns Vier» zählt mit durchschnittlich 5,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe noch zu den erfolgreicheren Formaten, ansonsten lief es für «Tonis Welt», «Gefährliche Nähe» oder derzeit «Meiberger – Im Kopf des Täters» noch bescheidener. Einzige Ausnahme bleibt der mit 11,1 Prozent Marktanteil sehr erfolgreiche Film «Weil wir Champions sind». Kommende Woche strahlt VOX den Fernsehpreis-nominierten Film «Das weiße Schweigen» aus, danach folgen zwei Mittwochabende mit der RTL+-Serie «Faking Hitler», ebenfalls für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Ab dem 28. September müssen die fiktionalen Stoffe jedoch weichen.Dann prägen Reportagen und Dokumentation das Programm. VOX verspricht „journalistische Recherche zum Anfassen und Miterleben“. Los geht es mit der Reportage, die sich dem sogenannten "Love Scamming" widmet. Bessin, einst selbst Opfer des "Love Scammings", trifft die Betroffenen und klärt über die Betrugsmasche auf. Sie versucht einzelne Täter aufzuspüren und stellt ihnen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei eine Falle. Das Format wird produziert von RTL Studios. Im Anschluss beschäftigt sich auch das von Ilka Bessin moderierte VOX Spezialum 22:15 Uhr mit der Betrugsstrategie. Innerhalb einer Talkrunde wird das Thema mit Betroffenen, einem Kripo-Beamten, Musiker Ben Zucker sowie einem IT-Experten für Identitätsklau aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.Eine Woche später startet die Doku-Reihe. Darin gehen unterschiedliche Reporter Themen, die „jeden betreffen können“, wie VOX vorgibt. Geplant sind vier Ausgaben zu den Themen „Identitätsklau im Netz" (5. Oktober, produziert von Imago TV), „Muskeln um jeden Preis“ (12. Oktober, produziert von Spiegel TV), „2 Zimmer, Küche, Abzocke" (19. Oktober,) und „In den Fängen der Loverboys" (26. Oktober, jeweils produziert von M.E.Works).Im November beschließt Nora Tschirner die Sendereihe. Die Schauspielerin präsentiert die Science-Doku, in der sie ihre kognitive Leistungsfähigkeit verbessern und dabei auch Blockaden loswerden möchte, die sie seit einem Kanu-Unfall plagen. Die Dokumentation ist eine Produktion von Mina TV.