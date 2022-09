Amazon Studios Europe-Chefin geht

Köpfe

Georgia Brown war fünf Jahre für das Unternehmen in London tätig.

Georgia Brown, Leiterin der Amazon Studios in Europa, tritt nach fünf Jahren in dieser Funktion zurück. Der letzte Arbeitstag der Managerin war am gestrigen Mittwoch, 31. August. Es wird vermutet, dass Brown eine neue Aufgabe übernehmen wird, obwohl noch nicht klar ist, was oder wo ihre neue Rolle sein wird.Brown war eine starke und prominente Botschafterin für Amazon Studios in Europa und war die erste Führungskraft, die für die Leitung der Originalsendungen auf dem Kontinent eingestellt wurde. In der Zeit von 2016 bis 2018, als eine Reihe von globalen Streaming-Diensten sich erstmals international aufstellten und ihre Führungskräfte weitgehend aus dem Blickfeld hielten, stand Brown für Amazon immer in der ersten Reihe und diskutierte gerne über ihre Local-First-Strategie."Während das Volumen der lokalen Originaltitel, die jedes Jahr auf den Markt kommen, weiter zunimmt, hat das Team unter Georgias Führung unser Engagement für einen kuratierten Ansatz beibehalten, bei dem wir bei jedem Projekt Hand in Hand mit unseren europäischen Produktionspartnern zusammenarbeiten, um die hochwertigsten Inhalte zu erstellen und die engsten Beziehungen mit der Produktionsgemeinschaft und den Talenten in der Region zu pflegen. Das ist gelinde gesagt eine beachtliche Leistung", so Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke und International-Chef James Farrell weiter.