Paramount+ integriert Showtime

Vermischtes

Gleichzeitig startet man mit einem Kombi-Angebot in den Herbst.

Warner Bros. Discovery möchte seine Streaming-Dienste HBO Max und discovery+ fusionieren, Paramount Global hat diesen Schritt schon vollzogen. Ab sofort können Abonnenten Paramount+ und Showtime in einer App erleben. Paramount bietet seit etwa einem Jahr ein Paramount+/Showtime-Paket an, doch bisher mussten für jeden Dienst separate Apps verwendet werden.Im Rahmen einer Werbeaktion, die bis zum 2. Oktober läuft, ist das Paramount+ mit Showtime-Paket für US-Abonnenten zu einem Preis von 7,99 US-Dollar pro Monat für den Essential-Plan (mit Werbung) und 12,99 US-Dollar pro Monat für den Premium-Plan (ohne Werbung) erhältlich, was einer Ermäßigung von 33 beziehungsweise 13 Prozent gegenüber dem regulären Paketpreis entspricht."Das Paket Paramount+ mit Showtime bietet den Verbrauchern einen noch nie dagewesenen Wert, indem es eine der umfangreichsten Inhaltsbibliotheken im Streaming-Bereich zu einem der niedrigsten Preise auf dem Markt bietet", sagte Tom Ryan, Präsident und CEO von Paramount Global Streaming, in einer Erklärung. "Diese einzigartige Benutzererfahrung vereinfacht die Anmeldung und verbessert die Entdeckung, und dieser niedrigere Preis wird es mehr Haushalten ermöglichen, dieses außergewöhnliche kombinierte Unterhaltungsangebot zu genießen."