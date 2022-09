«The Summer I Turned Pretty»: Kyra Sedgewick ist dabei

US-Fernsehen

In der neuen Staffel ist der Star aus «The Closer» zu sehen. Auch Elsie Fisher hat einen Kontrakt unterzeichnet.

Die zweite-Staffel bei Amazon Prime Video hat Kyra Sedgwick und Elsie Fisher in wiederkehrenden Rollen besetzt. Sedgwick ist bekannt für ihre mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnete Rolle in dem TNT-Cop-Drama «The Closer», in dem sie sieben Staffeln lang mitspielte. Fisher war zuletzt in Staffel drei von «Barry» auf HBO zu sehen. Sie spielt außerdem die Hauptrolle in dem Amazon-Film «My Best Friend's Exorcism», der im September anläuft.Han und Sarah Kucserka fungieren als ausführende Produzenten und Co-Showrunner bei Staffel zwei von «The Summer I Turned Pretty». Gabrielle Stanton (die Co-Showrunnerin von Staffel eins) ist ebenfalls ausführende Produzentin zusammen mit Karen Rosenfelt sowie Hope Hartman, Mads Hansen und Paul Lee für wiip. Amazon Studios und wiip sind Koproduzenten.«The Summer I Turned Pretty» wird als generationsübergreifendes Drama beschrieben, in dem es um eine Dreiecksbeziehung zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern, um die sich ständig verändernde Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern und um die anhaltende Kraft starker Frauenfreundschaften geht. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte über die erste Liebe, den ersten Herzschmerz und die Magie eines perfekten Sommers.