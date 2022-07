William Cohn ist tot

Köpfe

Der Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger ist im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben.



Der Sprecher, der für seine Auftritte im «Neo Magazin Royale» und bei «Circus HalliGalli» bekannt wurde, starb am 30. Juni im Alter von 65 Jahren in Basel. Dies bestätigte sein Management am Samstag gegenüber dem Portal „t-online“. Über die Todesumstände sei jedoch bislang noch nichts bekannt. Managerin Darlene Fischer erklärte: „Glauben Sie mir, auch wir sind fassungslos.“ Er hinterlasse „eine große Lücke. Bei seiner Familie, seinen engsten Freunden. In der hiesigen Medienlandschaft.“William Cohn wurde in Kolumbien geboren und wuchs in einer Musikerfamilie auf. Später zog er mit dieser nach Wien und entschied sich schließlich für eine Karriere als Schauspieler und Sänger. Sein Studium führte ihn nach München, Wien, Los Angeles und St. Petersburg. Dem deutschen Publikum wurde er vor allem durch seine Auftritte an der Seite von Jan Böhmermann bekannt.Zunächst war er als Sprecher in der Talksendung «Roche & Böhmermann» zu sehen. Im «Neo Magazin Royale» verlieh Cohn Jan Böhmermann seine Stimme und trat auch als Sidekick auf. Zudem trat er im Rahmen der ProSieben-Sendung «Circus HalliGalli» auf und hatte 2017 mit «Callin‘ Mr. Brain» auch eine eigene Reihe bei ZDFneo . Auch als Synchronsprecher war Cohn im Einsatz und lieh so etwa in der Serie «Die Simpsons» dem Nachrichtensprecher Kent Brockmann für sechs Jahre seine Stimme.