ProSieben wiederholt «Will & Grace»

TV-News

Bereits seit dieser Woche ist die neunte Staffel auch bei sixx zu sehen.

Das Finale der NBC-Comedysendete der Fernsehsender Sat.1 am Samstag, den 3. Januar 2009, um 04.50 Uhr und erreichte damit 0,13 Millionen Zuschauer und neuneinhalb Prozent Marktanteil. Neun Jahre später – ohne prominente Wiederholungen – platzierte ProSieben die Fortführung am Mittwoch um 21.15 Uhr. Natürlich ging dieses Unterfangen schief, da die Serie nie wirklich Fuß fassen konnte.Seit Mittwoch, 29. Juni 2022, wiederholt sixx am werktäglichen Morgen gegen 04.50 Uhr die neunte Staffel. Damit die Serie nicht in der Versenkung untergeht, steigt auch ProSieben in die Wiederholung ein. Die neuen Staffeln finden zwar keinen Platz im werktäglichen Programmablauf, aber immerhin am Samstag. Zwischen 09.10 und 10.05 Uhr strahlt die rote Sieben die Episoden aus.In den Vereinigten Staaten von Amerika lief die von Max Mutchnick und David Kohan kreierte Sendung bei NBC. Das Format dreht sich um den schwulen Anwalt Will Truman (Eric McCormack) und die Innendesignerin Grade Adler (Debra Messing), Megan Mullally und Sean Hayes runden das Format ab. Die elfte und letzte Staffel des Formates ist derzeit ausschließlich bei Peacock zu sehen, das bei Sky beheimatet ist.