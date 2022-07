Ausbaufähiger Start für die vierte Staffel von «Magnum P.I.» bei VOX

Quotennews

Der Sender muss in den kommenden Wochen noch auf einen Anstieg hoffen. Besser fährt Kabel Eins derzeit mit Wiederholungen von «Navy CIS».



VOX bringt die Erstausstrahlung der vierten und letzten Staffel der Detektivserienach Deutschland. Im US-Fernsehen liefen die Folgen bereits ab Oktober 2021 und deutsche Zuschauer konnten die Ausgaben erstmals ab Mai bei RTL+ online aufrufen. Bei VOX werden die zwanzig neuen Ausgaben nun immer freitags zur Primetime im Doppelpack zu sehen sein. Im Mittelpunkt steht der Privatdetektiv Thomas Magnum, der sich mit seinem Team den Fällen annimmt, die sonst überall abgewiesen werden.Zum Staffelauftakt fanden sich gestern somit 0,64 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Dies hatte einen mageren Marktanteil von 2,8 Prozent zur Folge. Im Anschluss erhöhte sich die Reichweite auf 0,72 Millionen Menschen. So machte auch der Marktanteil einen kleinen Sprung auf nun mäßige 3,1 Prozent. Die Zielgruppe war zunächst mit 0,18 Millionen Jüngeren vertreten, was einer mauen Quote von 3,9 Prozent entsprach. Für die zweite Folge saßen 0,19 Millionen Umworbene vor dem Bildschirm, der Marktanteil sank dennoch auf 3,8 Prozent. Damit startete die neue Staffel nur knapp über dem Niveau, auf welchem vor etwa einem Jahr Wiederholungen des Formats liefen.Deutlich mehr Erfolg mit Serien hat momentan Kabel Eins, wo freitags je vier Folgen vonlaufen. Die ersten beiden Episoden starteten noch mit 0,65 und 0,69 Millionen Fernsehenden, so dass solide Werte von 2,8 sowie 3,0 Prozent Marktanteil ermittelt wurde. Bei den 0,13 und 0,14 Millionen Werberelevanten kamen mäßige 2,8 sowie 2,7 Prozent zustande. Im Anschluss war die Reichweite jedoch auf 0,89 beziehungsweise 0,71 Millionen Menschen gestiegen. So erhöhte sich die Quote zunächst auf starke 4,7 und dann herausragende 5,4 Prozent Marktanteil. Auch in der Zielgruppe wurden nun sehr hohe Resultate von 5,4 sowie 7,1 Prozent eingefahren.