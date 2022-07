«Top Dog Germany» verliert an Zuschauern, hält sich aber weiterhin ganz oben

Quotennews

Auch wenn gegenüber der Vorwoche mehr als 150.000 Jüngere verloren gingen, lag das Format weiterhin auf dem ersten Platz der Tagesrangliste.



Auch gestern stand die RTL-Primetime wieder unter dem Motto „Let the dogs out!“. Beimüssen die Tiere gemeinsam mit Herrchen oder Frauchen zahlreiche Hindernisse überwinden. Moderiert und kommentiert wird die Show von dem Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Für den Sender lief es zuletzt noch besser als erwartet, weil die ersten beiden Folgen die Quoten der vorherigen Staffel deutlich in den Schatten stellten. Mit 1,92 Millionen Fernsehenden waren zuletzt hohe 8,6 Prozent Marktanteil möglich. Auch bei den 0,77 Millionen Umworbenen wurde ein starkes Resultat von 16,2 Prozent ermittelt.Eine weitere Steigerung war mit der gestrigen Ausgabe nicht möglich, dennoch hielt sich das Format weiterhin auf einem überzeugenden Niveau. Mit 1,85 Millionen Zuschauern waren erneut gute 8,1 Prozent Marktanteil möglich. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,61 Millionen Menschen, verteidigte allerdings erneut seine Position an oberster Stelle der Tagesrangliste. Hier musst sich der Sender jedoch mit einem Rückfall auf hohe 12,7 Prozent Marktanteil zufriedengeben.RTLZWEI setzte zur Primetime auf den Actionfilm, welcher 0,58 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegte. Mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent landete der Sender genau im Senderschnitt. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren waren knapp überdurchschnittliche 4,6 Prozent möglich. Der Actionthrillerüberzeugte noch 0,33 Millionen Zuschauer und steigerte sich so auf ein gutes Resultat von 2,7 Prozent. Bei den 0,12 Millionen Werberelevanten wurden passable 4,0 Prozent verbucht.