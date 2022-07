RTL beendet die «Bachelorette» noch im Juli

TV-News

Die letzte Folge strahlt die Kölner Fernsehstation nicht an einem Mittwoch aus.

Seit Mitte Juni 2022 setzt der Kölner Fernsehsender RTL auf die neunte Staffel von, in der dieses Jahr Sharon Battiste die Rosen verteilt. Die neuen Episoden werden in der Regel mittwochs gesendet, in dieser Woche konnte man bei den jungen Menschen sogar Primetime-Sieger werden.Unter der Regie von Dirk Ludwig, Roland Gross und Daniela Kahler entstanden acht neue Episoden, Istvan Draskoczy war für das Skript verantwortlich. Das große Finale läuft als großes Event. Zunächst strahlt RTL am Mittwoch, den 27. Juli, um 20.15 Uhr eine reguläre zweistündige Ausgabe aus, ehe am Donnerstag, den 28. Juli, um 20.15 Uhr ein dreistündiges Finale zu sehen ist.Unterbrochen wird das große Ende – selbstverständlich – von der Nachrichtensendung «RTL Direkt», die live aus Berlin gesendet wird. Vermutlich wird RTL zwischen 20.15 und 23.00 Uhr das Finale ausstrahlen, ehe das große Wiedersehens-Special gezeigt wird. Dort will sie ihren aktuellen Beziehungsstatus veröffentlichen.