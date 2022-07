Marvel-Universe: Merlyn Otherworld

Marvel

Der Zauberer kann sich teleportieren und hat noch weitere beeindruckende Fähigkeiten.

Merlyn ist eine legendäre Figur, die als Zauberer bekannt ist. Es ist eines der zentralen Wesen von Otherworld. Merlyn hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ereignisse zum Wohle des Fortbestehens der verschiedenen Realitäten zu manipulieren. Er kommt in seinem alternativen Erscheinungsformen in den verschiedenen Realitäten im Omniversum vor.Die Vergangenheit und der Ursprung von Merlyn sind mysteriös. Er soll von der Erde-148 stammen und von dort nach Otherworld gekommen sein. Dort hat er sich als Beschützer vom Omniversum etabliert. Merlyn hat in der Vergangenheit behauptet, jener Zauberer Merlin zu sein, der König Arthur in der Sage von Camelot geholfen und dem Schwert Excalibur seine Macht verliehen hat. Mithilfe der Kräfte der Matrix widmet sich Merlyn dem Schutz des Universums und der Suche nach Necrom, seinem einstigen Meister. Dieser hat einen Teil der Macht der Phoenix gestohlen und will diese in die Anti-Phoenix umwandeln.Merlyn verfügt über viele verschiedene Fähigkeiten. So beherrscht er beispielsweise die Teleportation, kann Duplikate von sich erstellen, schweben und sich astral projizieren. Merlyn kann ebenfalls Tote erwecken, Illusionen erschaffen und Sternschnuppen vom Himmel reißen. Bereits als Kind war Merlyn in der Lage, in die Zukunft zu sehen. Er sieht und weiß viel von dem, was kommen wird und ist dadurch ein großer Seher. Er kann von anderen deren Schicksal erkennen, nur nicht sein eigenes. Das ist für ihn der größte Fluch und vielleicht auch das größte Geschenk.Die alles überragende Stärke von Merlyn ist sein genialer Intellekt. Dazu ist er Autodidakt in mystischen Überlieferungen. Mit zunehmendem Alter und mit den damit verbundenen körperlichen Gebrechen, ist seine Ausdauer eingeschränkt. Dies kommt vor allem zum Tragen, wenn er große Mengen an magischer Energie manipuliert. Zu seiner Ausrüstung gehört unter anderem eine Kristallkugel, die Dinge erspähen und die kommunizieren kann. Weiter hat Merlyn Staub, mit dem er Menschen bewusstlos machen kann.