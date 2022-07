«Cake Boss» unterschreibt einen Vertrag bei der Konkurrenz

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery muss seinen ersten großen Abgang seit der Fusion vermelden.

«Cake Boss»-Star Buddy Valastro, seit langem ein fester Bestandteil der Lifestyle-Markenfamilie von Warner Bros. Discovery, wird bei A+E Networks seine neue TV-Heimat finden. Der Kabelriese hat den Tortenexperten Valastro, der durch seine TLC-Reality-Serie «Cake Boss», die sich um sein langjähriges Familienunternehmen Carlo's Bakery dreht, berühmt wurde, für eine kreative Partnerschaft auf mehreren Plattformen unter Vertrag genommen.Der Pakt umfasst mehr als 60 Stunden Originalprogramm, einschließlich der Entwicklung mehrerer neuer Serien und Feiertagsspecials, die von A+E's Six West Media in Zusammenarbeit mit Valastros Cakehouse Media produziert werden. Eines dieser Projekte wird ein Lifetime-Ferienfilm sein, in dem Valastro und seine Familie die Hauptrolle spielen. Valastro wird alle A+E-Projekte im Rahmen dieser Vereinbarung als ausführender Produzent leiten, die für die Marken von A+E Networks produziert und von A+E weltweit vertrieben werden."Buddy ist nicht nur ein Kraftpaket in der kulinarischen Welt, er ist auch ein unglaubliches Talent, das unsere Leidenschaft teilt, die Art von Qualitätsinhalten zu schaffen, die A+E Networks zu einem führenden Anbieter von Factual Entertainment gemacht hat", sagte Rob Sharenow, President of Programming bei A+E Networks. "Buddy wird den branchenführenden Lifestyle-Genre-Katalog von A+E Networks als echter Star mit einer riesigen Fangemeinde verstärken. Die Tatsache, dass er ein leidenschaftlicher kreativer Partner ist, ist das Tüpfelchen auf dem i."