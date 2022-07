BBC dementiert Verbot von Zweitverkäufen

England

Allerdings will man die Methode an die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen des Marktes anpassen.

Die BBC hat dementiert, dass sie plant, den Zweitverkauf von Lizenzen an Netflix Amazon Prime und Disney+ in Großbritannien für fünf Jahre zu verbieten. Die BBC hat jedoch gegenüber dem amerikanischen Fachblatt „Variety“ bestätigt, dass der Prozess des Zweitverkaufs derzeit überprüft wird. "Die BBC führt kein Verbot ein, wir überprüfen unsere Politik des Zweitverkaufs in Großbritannien - etwas, das wir regelmäßig tun, um den maximalen Wert für die Gebührenzahler zu gewährleisten", sagte ein BBC-Sprecher gegenüber Variety. "Die SVoDs sind und bleiben wichtige Partner für die BBC."Nach den derzeitigen Geschäftsbedingungen erhält die BBC eine Exklusivlizenz in Großbritannien für die Dauer der Lizenzperiode, die in der Regel fünf Jahre beträgt, unabhängig von der Höhe ihrer Investitionen. Nach Ablauf des Standard-Exklusivzeitfensters eines Programms, das in der Regel 18 Monate nach der Erstverwertung durch die BBC liegt, kann der Produzent gemäß der BBC-Programmfreigabepolitik jedoch um die Erlaubnis bitten, ein Programm vorzeitig über das Zweitfernsehen und/oder SVOD in Großbritannien zu verwerten."Die BBC hat Pact darüber informiert, dass sie die Programmveröffentlichungspolitik ab dem 1. Juli 2022 ändern wird", heißt es in dem Schreiben. "Die BBC wird jegliche Verwertung im Vereinigten Königreich während der BBC-Lizenzzeit verbieten, insbesondere für Netflix , Amazon und Disney+ . Die BBC ist der Ansicht, dass die Zuschauer sich dafür entscheiden, Programme über diese Plattformen zu sehen, anstatt sie auf iPlayer zu sehen. Pact ist der Ansicht, dass die BBC durch die Verhinderung von Verkäufen an die meisten SVOD-Plattformen im Vereinigten Königreich wohl die Möglichkeit des Produzenten verzögert und/oder aufhebt, Vorschüsse oder Aufschübe zurückzubekommen, Verleiher von Investitionen abhält und die Möglichkeit einschränkt, das Publikum und das Interesse an dem Programm zu vergrößern. Trotz der Anfragen von Pact hat die BBC keine aussagekräftigen Daten zur Verfügung gestellt, die ihre Begründung für dieses Verbot untermauern.""Die BBC braucht nicht die Zustimmung von Pact, um ihre Veröffentlichungspolitik zu ändern", heißt es in der Pact-Notiz weiter. "Pact wird diese schädliche Entscheidung jedoch bei der [britischen Medienaufsichtsbehörde] Ofcom ansprechen, da wir sie für wettbewerbswidrig und nachteilig für die Gebührenzahler halten, die Inhalte erhalten, deren Preis durch Zweitverkäufe an Netflix, Amazon und Disney+ subventioniert wird."