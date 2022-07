«Field of Dreams» geht bei Peacock nicht weiter

US-Fernsehen

Die Fernsehadaption des Films aus dem Jahr 1989 wird nicht weiterentwickelt.

Das Remake von «Feld der Träume» in dem Kevin Costner die Hauptrolle spielte, wird bei Peacock keine neue Serie. Universal Television ist derzeit dabei, das Projekt an andere Sender zu verkaufen. Die Serienadaption des Films aus dem Jahr 1989 wurde im August 2021 bei Peacock als Serienproduktion bestellt.Michael Schur war als Autor und ausführender Produzent unter Fremulon vorgesehen, Lawrence Gordon von The Gordon Company war zusammen mit David Miner von 3 Arts und Morgan Sackett ebenfalls ausführender Produzent. The Gordon Company produzierte den Originalfilm, in dem Kevin Costner, James Earl Jones, Amy Madigan und der verstorbene Ray Liotta mitwirkten.Die Show ist eine Neuinterpretation des Films, in dem ein Farmer (Costner) aus Iowa mitten in seinem Maisfeld einen Baseballfeld baut, nachdem er von einer geheimnisvollen, überirdischen Stimme dazu aufgefordert wird. Das Feld zieht schließlich die Geister von legendären Baseballspielern wie "Shoeless" Joe Jackson (Liotta) an.