Corona: Neue Regeln in Hollywood

Vermischtes

Mitarbeiter von Film- und Fernsehproduktionen müssen ab sofort wieder Masken in Innenräumen tragen.

Bei Film- und Fernsehproduktionen, die in Los Angeles gedreht werden, müssen die Crewmitglieder ab sofort in Innenräumen Masken tragen. Dies gab Barbara Ferrer, die Gesundheitsbeauftragte des Los Angeles County, am Donnerstag bekannt. Während einer Pressekonferenz sagte Ferrer, dass die Änderung aufgrund der zunehmenden Krankenhauseinweisungen im Bezirk L.A. wegen COVID-19 vorgenommen wurde."Da die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf mehr als 8 pro Woche und 100.000 Einwohner gestiegen ist, werden die Vorschriften für die Maskierung von Innenräumen zusammen mit anderen Sicherheitsmaßnahmen wieder eingeführt", so Ferrer. Die neuen Regelungen sind sofort in Kraft getreten."Die Branche hat eng mit ihren Arbeitspartnern zusammengearbeitet, um Covid-Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die Sicherheit für alle Arbeiter schaffen, während sie gleichzeitig in der Lage sind, die wichtige Arbeit fortzusetzen", sagte Ferrer. "Wir loben sie und viele andere Unternehmen, die die vielen Instrumente nutzen, die für die Sicherheit der Arbeitnehmer zur Verfügung stehen."