Gar nicht so übel: Sat.1 und Urlaub

In der dritten und letzten Ausgabe von «Sat.1 Spezial» zum Thema Urlaub konnte der Unterföhringer Fernsehsender etwas punkten.

In den vergangenen fünf Wochen stellten die Verantwortlichen von Sat.1 insgesamt fünf Specials zum Thema Kostenexplosion und Reisen auf die Beine. Am Donnerstag stand das Bahn- und Flughafen-Chaos im Mittelpunkt, weshalb sichmit Busreisen beschäftigte. Das Team engagierte unter anderem Sänger Maxi Arland, der einen Selbsttest machte und nach Italien reiste.Das Special wollten sich 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen, der aus Unterföhring kommende Fernsehsender erzielte einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 0,35 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 7,2 Prozent. Im Anschluss moderierte Matthias Killing eine Spezial-Ausgabe von, in der erneut die Flughafen-Probleme thematisiert wurden.Das Gespräch mit einem Anwalt für Verkehrsrecht, eine Schalte zu Alf Porada zum Düsseldorfer Flughafen und Antworten, warum so viel Personal fehlt, wollten 0,58 Millionen Zuschauer sehen. Die Sendung sicherte sich 3,6 Prozent. Mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man aktzeptable 6,3 Prozent Marktanteil ein. Einezum Thema Pflege der Eltern wollten ab 23.20 Uhr noch 0,27 Millionen Zuschauer sehen, in der Zielgruppe sicherte man sich schlechte 3,6 Prozent.