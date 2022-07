Freeform macht «The Watchful Eye»

US-Fernsehen

Als Hauptdarstellerin hat man sich Mariel Molino geschnappt, die in «Promised Land» mitgespielt hat.

Freeform hat die neue Drehbuchseriezur Serie bestellt, mit Mariel Molino («Promised Land») als Hauptdarstellerin. Die Serie, die früher unter dem Namen «The Nanny» bekannt war und von Julie Durk («Grace and Frankie») entwickelt wurde, dreht sich um Elena Santos (Molino), eine junge Frau, die einen neuen Job als Kindermädchen für einen wohlhabenden Witwer aus Manhattan und seinen kleinen Sohn antritt. Als sie in das Wohnhaus Greybourne einzieht, entdeckt sie schnell die Geheimnisse der anderen Bewohner, während sie gleichzeitig darum kämpft, ihre eigene komplizierte Vergangenheit zu verbergen. Die Serie wurde bereits im September 2021 mit Andrea Londo in der Hauptrolle als Pilotfilm bei dem Sender bestellt.Neben Molino spielen in der Serie auch Warren Christie («The Village») als Elenas Arbeitgeber Matthew, Kelly Bishop («Gilmore Girls») als lebenslange Greybourne-Bewohnerin Mrs. Ivey, Amy Acker («The Gifted») als Matthews Schwägerin Tory, Jon Ecker («Firefly Lane») als Elenas Freund Scott, Lex Lumpkin («All That») als jugendlicher Greybourne-Bewohner Elliot, Henry Joseph Samiri («The Bold and the Beautiful») als Matthews Sohn Jasper und Aliyah Royale («The Walking Dead: The World Beyond») als Elenas Nanny Ginny."Ich freue mich unglaublich auf diese Serie, weil sie dem klassischen Mystery- und Thriller-Genre eine zeitgemäße Wendung gibt", sagte Jamila Hunter, EVP of Programming and Development bei Freeform, in einer Stellungnahme. "Julie, Emily und das gesamte Team haben eine überraschende Serie geschaffen.