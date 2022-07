Das «Glücksrad» und eine Biene

Quotenmeter.FM

Bei der 666. Ausgabe des Podcasts geht ein ganzes Haus in Flammen auf.

Der Fernsehsender RTLZWEI holt das «Glücksrad» zurück und möchte es mit einem modernen Touch neu aufleben lassen. Noch ist unklar, ob die Sendung werktäglich ausgestrahlt wird oder eine wöchentliche Show wird. Nur eines steht fest: Die Ausgaben sollen sich an den Sendestart von Sat.1 anpassen.Durch die Show führt nicht mehr Frederic Meisner, der wohl noch nicht einmal für einen Gastauftritt angefragt wurde. Stattdessen hat RTLZWEI-Chef Andreas Bartl, «Quatsch Comedy Club»-Legende Thomas Hermanns und die frühere «talk talk talk»-Moderatorin Sonya Kraus, die derzeit auch «maintower» vom Hessischen Rundfunk moderiert, engagiert.Außerdem beschäftigen sich Fabian Riedner und sein Gast Julian Schlichting mit der neuen Serie «Man vs. Bee», in der Rowan Atkinson eine moderne Version von Mr. Bean verkörpert. Die Serie ist seit dem 24. Juni 2022 bei Netflix erhältlich und umfasst kurzweiligen Spaß. Beide lobten auch die Schauspielkünste von Jung Lusi, die schon bei «Crazy Rich Asians» eine Hauptrolle spielte.