Logan Paul unterschreibt WWE-Vertrag

US-Fernsehen

Die beiden Parteien haben allerdings nur einen einjährigen Kontrakt aufgesetzt.

Logan Paul, der YouTube-Creator und digitale Influencer, der eine Karriere als Profikämpfer aufgebaut hat, hat einen Vertrag als WWE-Superstar unterzeichnet. Nun, da Paul offiziell bei der WWE unter Vertrag steht, wird er laut Quellen, die mit der Vereinbarung vertraut sind, in naher Zukunft bei dem Wrestling-Entertainment-Unternehmen bleiben und bei mehreren Veranstaltungen auftreten, was ihn bis zum nächsten Jahr bringen würde. Er ist bereits bei «WWE Smackdown» und «WrestleMania» aufgetreten.WWE und Paul teilten die Nachricht am Donnerstag in den sozialen Medien mit und zeigten Fotos von seinem Besuch im Hauptquartier des Unternehmens in Stamford, Conn. Auf dem Bild ist er mit Triple-H und Stephanie McMahon zu sehen, die die Rolle des Interims-CEOs übernommen hat, nachdem ihr Vater Vince McMahon im Zuge einer Untersuchung des Vorstands wegen angeblichen Fehlverhaltens zurückgetreten war.Logan Paul ist Gastgeber seines eigenen Podcasts "Impaulsive", in dem er mit Prominenten, Sportlern, Komikern, Geschäftsleuten und anderen Gästen spricht und der fast 4 Millionen Abonnenten auf YouTube hat. Pauls Haupt-YouTube-Kanal hat derzeit 23,5 Millionen Abonnenten.