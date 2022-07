«CSI»-Star Wallace Langham macht bei «Perry Mason» mit

US-Fernsehen

Die Fernsehserie geht bei HBO bekanntlich in eine zweite Staffel. Langham möchte dabei sein.

Wallace Langham hat sich für die Besetzung vonStaffel 2 bei HBO entschieden. Langham stößt zu einer Besetzung, zu der neben dem wiederkehrenden Serienstar Matthew Rhys unter anderem auch Juliet Rylance, Chris Chalk, Diarra Kilpatrick und Eric Lange gehören.In Staffel 2, Monate nach dem Ende des Dodson-Prozesses, ist Perry (Rhys) von der Farm weggezogen, hat den Milchwagen stehen lassen und sogar seine Lederjacke gegen einen gebügelten Anzug getauscht. Es ist das schlimmste Jahr der Depression, und Perry und Della (Rylance) haben die Kanzlei auf einen sichereren Weg gebracht, indem sie sich auf zivile Fälle konzentrieren, statt auf die turbulente Arbeit, die Kriminalfälle mit sich bringen. Leider gibt es für Paul (Chalk) nicht viel Arbeit bei Testamenten und Verträgen, so dass er auf sich allein gestellt ist. Ein Fall überrollt die Stadt Los Angeles, und Perrys Streben nach Gerechtigkeit zeigt, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint.Langham wird in der wiederkehrenden Rolle des Melville Phipps zu sehen sein. Phipps ist der Anwalt einer sehr wohlhabenden Ölbaronin. Er kann gut mit Frauen umgehen und agiert, wenn nötig, als Hausmeister. Geboren und aufgewachsen in Los Angeles, passt Phipps genau in die Oberschicht der Gesellschaft.