Amazon schnappt sich Teile der Champions League

England

In Großbritannien baut der Online-Versandhändler seine Rechte kontinuierlich aus.

Die englischen Champions League-Rechte befinden sich jetzt in der Hand von amerikanischen Konzernen. Amazon hat nämlich seine Live-Rechte an der Königsklasse deutlich ausgebaut und wird ab 2024 in die Übertragung einsteigen. Man teilt sich die Rechte mit BT, das bekanntlich mit Warner Bros. Discovery ein Joint-Venture gründet. In den Medien ist allerdings völlig untergegangen, dass der amerikanische Konzern die neu gegründete Firma komplett übernehmen kann.Im Rahmen der neuen Vereinbarung hat sich Amazon die Rechte für die exklusive Übertragung der Topspiele am Dienstagabend bis zum Halbfinale für drei Spielzeiten ab 2024/25 gesichert. Das sind insgesamt etwa 20 Spiele. Die übrigen Rechte an der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League verbleiben bei BT.Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sport Europe, sagte: "Die Aufnahme der UEFA Champions League ist ein wahrhaft bedeutsamer Moment für Prime Video in Großbritannien. Seit 2018 haben wir gesehen, wie Millionen von Prime-Mitgliedern in Großbritannien Live-Sport auf Prime Video genießen, und es ist diese Leidenschaft und Energie, die uns zu diesem spannenden nächsten Schritt geführt hat. Wir können es kaum erwarten, den Fans jeden Dienstag das Spitzenspiel des prestigeträchtigsten europäischen Fußballwettbewerbs zu präsentieren, und wir werden in Zukunft weitere Details zu unserer Übertragung bekannt geben."Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA, fügte hinzu: "Prime Video ist ein geschätzter Medienpartner der UEFA Champions League in Italien und Deutschland und wir freuen uns, diese Beziehung auf Großbritannien, einen weiteren wichtigen Markt für UEFA-Klubwettbewerbe, auszuweiten. Amazon hat ehrgeizige Pläne für die gesamte globale Sportbranche und wir freuen uns auf die innovativen Möglichkeiten, mit denen es den europäischen Klubfußball im britischen Markt übertragen wird.