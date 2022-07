«The Changeling» mit Future Island-Frontmann besetzt

US-Fernsehen

Samuel T. Herring übernimmt die Hauptrolle in einem neuen Projekt des Unternehmens Apple.

Die kommende Apple-Seriehat Future Islands-Frontmann Samuel T. Herring in die Besetzung aufgenommen. Die Rolle wird Herrings Schauspieldebüt sein. Er gesellt sich zu dem bereits angekündigten LaKeith Stanfield, der die Hauptrolle in der Serie spielt, sowie zu den Darstellern Adina Porter und Clark Backo.«The Changeling» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Victor LaValle. Es wird als eine Horrorgeschichte, eine Elternschaftsfabel und eine gefährliche Odyssee durch ein New York City beschrieben, von dem man nicht wusste, dass es existiert. Stanfield spielt die Rolle des Apollo, eines leidenschaftlichen Jägers seltener Bücher.Herring wird William Wheeler spielen, einen Mann, der sich mit Apollo anfreundet, um seine Frau und seine Kinder zurückzugewinnen. Future Islands wurde 2006 gegründet und besteht aus Herring (Gesang), Gerrit Welmers (Keyboard und Programmierung), William Cashion (Bass und Gitarren) und Michael Lowry (Schlagzeug). Die Band hat bis heute zahlreiche Singles und sechs Studioalben veröffentlicht, zuletzt "As Long As You Are" im Jahr 2020.