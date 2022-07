Mirellativegal  zwischen Trash-TV kommentieren, Veganismus und dem Leben als Mutter

YouTuber

Der Kanal von Mirella Precek deckt ein breites Spektrum an vielfältigen Themen ab, wodurch sie sich in den vergangenen zehn Jahren eine große Reichweite aufgebaut hat.

Mirellativegal meistert auf ihrem YouTube-Kanal, der von mehr als 629.000 Menschen abonniert ist, den Spagat zwischen zahlreichen verschiedenen Rubriken. Es erscheinen lange humorvolle Videos, in denen sie Trash-TV-Formate kommentiert, genauso wie Videos über Nachhaltigkeit, Veganismus oder auch das Leben als Mutter. Daneben ist die 29-Jährige noch Podcasterin, Puzzle-Produzentin und Buchautorin.Mirella Precek wurde am 30. Juni 1993 in Nürnberg geboren und wuchs auch in dieser Stadt auf. Später schloss sie dort ihr Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre ab. Im Anschluss wohnte sie für einige Zeit mit ihrem Partner in Köln, ist nun aber nach Nürnberg zurückgekehrt. Seit 2020 ist sie zudem Mutter einer Tochter.Die Webvideoproduzentin startete ihre YouTube-Karriere bereits im Juli 2012. Zu Beginn war sie sehr auf Lifestyle- und Beautyvideos fokussiert. So sind zu Beginn verschiedene „Get Ready With Me“-Videos, Lookbooks oder auch Hauls, in denen Produkte aus verschiedenen Läden vorgestellt werden, auf dem Kanal zu finden. Schon vor neun Jahren schaffte es eines ihrer Haartutorials auf inzwischen mehr als 1,3 Millionen Aufrufe. Dazwischen beantwortete sich auch immer wieder Fragen zu ihrem Leben oder gab Tipps zu Themen wie Studium und Auslandssemester.Mit der Zeit wuchs die Reichweite der YouTuberin und es erschienen immer mehr Videos im Unterhaltungsbereich. Bekannt wurden Formate wie „Kommentierella“, in dem sie auf unterhaltsame Kommentare eingeht, „Määäcker-Montag“, bei dem sie sich über Dinge auslässt, die sie nerven oder „Erklär’s Mirella“, wobei verschiedene Themen auf sarkastische Weise erklärt werden. Es folgten auch einige Kooperationen mit anderen YouTubern. So ist beispielsweise das Video mit dem Titel „Erkennst du den Karaoke Song?“ mit Rezo und anderen YouTubern mit 2,9 Millionen Aufrufen der gefragteste Clip auf ihrem Kanal. Die Webvideoproduzentin veröffentliche zudem zwei Musikvideos mit den Titeln „Happy Boobsday“ und „Ein Strauß Chlamydien“.Auch heute erscheinen jede Woche zwei Videos und der Content lässt sich in verschiedene Kategorien einteilen. Zudem gibt es regelmäßig Videos, in denen sie Trash-TV-Formate wie «Temptation Island», «Der Bachelor», «Love Island» oder «Are You The One?» auf humorvolle Weise kommentiert. Die Videos sind meist recht lang und dauern oft etwa 45 Minuten, wobei auch Clips aus den Sendungen eingebaut werden. Eine weitere Rubrik sind Videos zu Veganismus und nachhaltigem Leben. Precek testet vegane Snacks, stellt Rezepte vor oder präsentiert Fair-Fashion-Marken. Zudem bietet sie ihren Zuschauern einen Einblick in das Leben als Mutter und beantwortet hier zahlreiche Fragen, spricht von ihrer Work-Mom-Balance oder erzählt, was sich alles nach der Geburt verändert hat.Die YouTuberin wurde 2017 für den Webvideopreis in der Kategorie „Lifestyle“ nominiert und erhielt den Playaward in der Kategorie „Comedy“. Sie ist Gesicht von „Jugend gegen AIDS“ und #PussyisPower und unterstützt die Kindernothilfe in Südamerika. 2018 veröffentliche sie das Buch „Kann man mal machen“, in welchem sie mit Sexismus, Perfektionsdruck, übertriebenen Medienkonsum und dem Datingwahnsinn abrechnet. Gemeinsam mit Florian Gregorzyk erschien zudem von Mai 2019 bis Dezember 2020 der Podcast „Muss das Sein?“. Ihr neustes Projekt ist die Firma „Willa Wunst“, welche sie gemeinsam mit ihrem Partner 2021 gründete. Das Unternehmen ist auf die Produktion von nachhaltigen Puzzles spezialisiert. Im Online-Shop sind Motive wie ein Saisonkalender, ein Pflanzen Guide, „Body Acceptance“ oder „Next Level Prokrastination“ erhältlich.