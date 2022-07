Vorabend pfui - Primetime hui: «Deutschlands größte Geheimnisse»

Quotennews

Kabel Eins will es nach rund vier Monaten Pause mit «Deutschlands größte Geheimnisse» wieder wissen. Mit Erfolg?

Die Ranking-Showläuft bei Kabel Eins seit März 2021 und mit 1,59 Millionen Zuschauern in der Spitze sowie 0,67 Millionen Umworbenen, gab es in der Spitze sehr gute Werte. Doch auch mit Blick über alle Ausgaben seit Sendestart der Show ergeben sich wenige Negativ-Ausreiser. Zumeist platzierte sich die Show rund um die 1-Million-Marke an gesamten Zuschauern, damit ist an Sonntagabenden zwar kein Reichweiten-Preis abzuräumen, durch das Raster fällt die Show dann aber auch nicht. Seit März 2022 machte das Format jedoch Pause, bis gestern.Eine zweifelhafte Entscheidung wird sich die Planungsabteilung bei Kabel Eins vorwerfen lassen müssen. Die Primetime-Folge war ein Erfolg, doch warum sollte im Vorlauf ab 18:10 Uhr eine alte Folge laufen? Diese versank in der Bedeutungslosigkeit, mit 0,46 Millionen Zuschauern und 0,14 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen am Vorabend bei 2,7 und immerhin 4,0 Prozent. Auch hier kann von keinem absoluten Flopp gesprochen werden, vor allem mit Blick darauf, dass sich die Reichweiten im Vergleich zum im Vorlauf gezeigtensteigerten (0,42 Millionen/3,1 Prozent - 0,08 Millionen/2,7 Prozent). Dennoch zeigte die Primetime dann, was in einer neuen Folgestecken kann.Der wohl größte Raubschatz der deutschen Geschichte vergraben unter einer deutschen Weinregion? Dafür schalteten starke 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass der Marktanteil auf gute 3,7 Prozent kletterte. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gefiel mit 0,37 Millionen Zuschauern und 6,8 Prozent Marktanteil. Nächsten Sonntag wird es nur noch eine Ausgabe «Deutschlands größte Geheimnisse» geben, im Vorlauf zeigt Kabel Eins dann «Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen».