ZDF-Krimiserien verlieren deutlich bei den Jüngeren

Quotennews

Die wiederholten Folgen laufen auf dem Gesamtmarkt weiterhin auf starkem Niveau, zeigten gestern jedoch deutliche Schwächen beim jüngeren Publikum.



Auch bei ZDF laufen zur Primetime nun Wiederholungen von Krimiserien. Dennoch hattemit 4,08 Millionen Fernsehenden weiterhin den ersten Platz in der Tagesrangliste inne. Zudem wurde ein hoher Marktanteil von 17,6 Prozent ermittelt. Allerdings verlor das Format bei den 0,21 Millionen Jüngeren enorm und stürzte von zuletzt guten 7,9 auf schwache 4,6 Prozent ab.hielt sich im Anschluss bei 3,64 Millionen Zuschauern, wodurch weiterhin gute 15,6 Prozent möglich waren. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich nun zumindest auf magere 5,1 Prozent.Ab 22.30 Uhr lief der zweite Teil von. Bei dem viertägigen Festival in Berlin mit über 50 Künstlerinnen und Künstlern gibt es Comedy im Zeichen des Klimaschutzes. In dieser Best-of-Folge waren zum Beispiel Moritz Neumeier, Tobias Mann, Osan Yaran und Eckart von Hirschhausen zu sehen. Mit 1,79 Millionen Neugierigen und einem mäßigen Marktanteil von 9,6 Prozent war das Resultat dem der Vorwoche recht ähnlich. Bei den 0,34 Millionen jüngeren Interessenten kamen gute 7,8 Prozent Marktanteil zustande.Das Erste setzte auf eine Wiederholung der Komödie. Insgesamt überzeugte der Film 3,54 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Damit blieb der Sender nicht allzu weit hinter dem ZDF zurück und sicherte sich eine hohe Sehbeteiligung von 15,2 Prozent. Zudem zogen die 0,32 Millionen Jüngeren mit einer annehmbaren Quote von 6,6 Prozent deutlich an der Konkurrenz vorbei.