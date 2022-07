«Das perfekte Promi Dinner» fängt sich

Quotennews

Woche drei für «Das perfekte Promi Dinner»! Nach Social Media und Diversity gab es gestern die «Goodbye Deutschland»-Promi-Woche. Kam an?

Mit den ersten beiden Ausgaben vonhat man sich bei VOX sichtlich die eigene Suppe versalzen. Woche eins war mit einer Konstellation aus Social Media- und Twitch-Prominenten ein kompletter Reinfall vor 0,35 Millionen Zuschauern und 0,2 Millionen Umworbenen. Erschreckende Marktanteile von 1,6 Prozent und 3,9 Prozent wiederholten sich glücklicherweise nicht in Woche zwei. Da sollte die Diversity-Woche überzeugen und immerhin steigerte man sich auf ein immer noch schlechtes Niveau von 0,5 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Umworbenen. Zu überbieten gilt es in der Auswanderer-Woche also 2,4 und 4,8 Prozent an den entsprechenden Märkten.Die Kandidaten: Tamara und Marco Gülpen, Danni Büchner mit Tochter Joelina, YouTuber Lou und Lisha Savage und Licia und Mark Wycislik. Hauptaugenmerk fiel auf Abend zwei bei Gülpen. Schon als die restlichen KandidatInnen das Menü lesen, ergeben sich Reibereien. "Wollen die mich provozieren", "Nein! Ich esse weder Zucchini noch Lachs" und "Lachs ist jetzt glaube ich das Schlimmste, was mit passieren könnte", sind nur einige der Reaktionen auf die Menü-Präsentation. Es steckte also kurzgesagt ordentlich Gezicke und Reality-Potenzial in der gestrigen Ausgabe. Scheinbar ein positiv wirkendes Konzept, denn in Woche drei tastet sichschon beinah an einen Erfolg heran.Mit 0,76 Millionen Zuschauern ab drei Jahren kann noch kein Blumentopf gewonnen werden, doch immerhin steigert sich der Sender mit der roten Kugel um mehr als einen Prozentpunkt in Sachen Quote, von 2,4 auf gestern 3,7 Prozent. Die Zielgruppe machte einen größeren Sprung von 0,23 auf 0,33 Millionen Umworbene, der Marktanteil dankte es mit einem Satz von 4,8 auf 6,9 Prozent. Nächsten Sonntag präsentieren die vierte Ausgabe vom []perfekten Promi Dinner]] die Promis von der Partymeile Mallorca. Es kochen Ina Colada, Almklause, Lorenz Büffel und Isi Glück. Reality-Potenzial dürfte also weiterhin versprochen sein.