Primetime-Check

Wie viele Zuschauer folgten der Krimi-Wiederholung im ZDF? Konnte «Indiana Jones» für Kabel Eins punkten?

Das meistgesehene Primetime-Programm lief am Montagabend im ZDF, dort wollten 4,10 Millionen die Zweitverwertung vonsehen, womit der Mainzer Sender 17,2 Prozent Marktanteil markierte. Mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren gute 8,4 Prozent drin.undsorgte im Anschluss für 4,00 und 2,14 Millionen Seher, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 17,6 und 13,2 Prozent. 0,45 und 0,27 Millionen Jüngere sorgten für 8,6 und 7,1 Prozent. Auch Das Erste war mit dem Filmsehr erfolgreich und unterhielt 3,68 Millionen Zuschauer. Die Komödie bescherte der blauen Eins Marktanteile von 15,4 und 10,0 Prozent – letzterer ist der Topwert des Abends. Dieinformierten danach noch 2,49 Millionen Zuschauer, die die Sehbeteiligungen sanken auf 11,8 und 9,1 Prozent.RTL setzte aufundund holte damit 1,78 und 1,60 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen ausbaufähige 8,7 und 9,8 Prozent zu Buche. VOX setzte auf eine Doppelfolge des Auswandererformatsund war bei 1,10 und 0,97 Millionen beliebt. Der Sender mit der roten Kugel darf sich über Zielgruppenanteile von 9,6 und 9,5 Prozent freuen. RTLZWEI machte mit0,60 Millionen Menschen Lust aufs Campen, in der Zielgruppe ergatterte man 4,4 Prozent der Umworbenen.Erfolgreichster Sender aus Unterföhring wurde Kabel Eins, dersendete. Insgesamt schalteten 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, davon 0,35 Millionen aus der klassischen Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 5,2 und 6,9 Prozent lag man deutlich oberhalb des Senderschnitts. Sat.1 setzte aufund. Die beiden Clipshows unterhielten 0,80 und 0,50 Millionen Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf magere 3,4 und 3,6 Prozent bei allen sowie 5,5 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.undlockten 0,63 und 0,65 Millionen zu ProSieben. Die beiden US-Serien waren bei 2,7 und 2,8 Prozent des Gesamtmarktes gefragt, in der Zielgruppe holte man maue 5,7 und 6,4 Prozent.