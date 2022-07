«Frau Jordan stellt gleich» startet mit viel Luft nach oben

Quotennews

Unterdessen ist Sat.1 die Führung am Dienstagabend mit «Navy CIS: Hawaii» weiterhin sicher.



ProSieben zeigte zur gestrigen Primetime eine neue Ausgabe von, welche unter dem Titel „Die witzigsten Urlaubsdesaster“ lief. Als Fortsetzung der dritten Staffel, die im Frühjahr ausgestrahlt wurde, zeigt der Sender nun vier weitere Ausgaben der Rankingshow. Bei den 0,94 Millionen Fernsehenden war eine gute Quote von 4,2 Prozent möglich. Bei den 0,41 Millionen Jüngeren wurden solide 8,3 Prozent Marktanteil ermittelt.Im Anschluss startete die dritte Staffel der Comedyseriemit den ersten beiden Ausgaben. Besonders gute Quoten hatte die Ausstrahlung der zweiten Staffel im Vorjahr schon nicht erzielt und tatsächlich knüpfte man nun mit ähnlichen Werten an. Zu Beginn lagen die 0,32 Millionen Interessenten bei niedrigen 2,0 Prozent Marktanteil. Im Anschluss ging es mit 0,20 Millionen Zuschauern abwärts auf miese 1,6 Prozent. Zudem waren 0,18 und später 0,14 Millionen Werberelevante mit von der Partie. Hier waren magere Resultate von 5,2 sowie 5,0 Prozent Marktanteil noch recht vielversprechend im Verglich zu den letztjährigen Ergebnissen.Sat.1 hält mit der Ausstrahlung vondie Spitzenposition unter den privaten Sendern am Dienstagabend weiterhin fest in der Hand. Von zuletzt 1,21 Millionen Zuschauern vergrößerte sich das Publikum diese Woche sogar auf 1,37 Millionen Menschen. So kletterte auch der Marktanteil auf hohe 5,9 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Umworbenen wurden ebenfalls gute 7,9 Prozent Marktanteil eingefahren.