Tom Wlaschiha macht bei «Hilma» mit

International

Auch Jazzy de Lisser gehört zum Ensemble des neuen Spielfilms.

Tom Wlaschiha («Game of Thrones», «Stranger Things») und Jazzy de Lisser («Game of Thrones») haben sich dem Cast von Viaplays großem englischsprachigen Originalfilmangeschlossen. Das Drehbuch und die Regie stammen von Lasse Hallström, dem Oscar-nominierten Regisseur von «Gottes Werk und Teufels Beitrag» und «Mein Leben als Hund».Das Biopic, das das Leben der revolutionären schwedischen Künstlerin und feministischen Pionierin Hilma af Klint beleuchtet, kommt im Herbst 2023 in die Kinos und auf Viaplay, Skandinaviens führendem Streaming-Dienst.Wlaschiha spielt die Rolle von Rudolf Steiner, dem österreichischen Künstler und Begründer der anthroposophischen Geistesbewegung. Steiner wurde zu einer Schlüsselfigur und einem Mentor für Hilma af Klint, die mehr als tausend beeindruckende Gemälde, Skizzen und Aquarelle schuf, die bis Jahrzehnte nach ihrem Tod weitgehend unbekannt blieben."Die Ideen und das Werk Rudolf Steiners beeinflussten die rätselhafte Hilma af Klint und ihre großartige Kunst, und sie wirken bis heute nach", so Wlaschiha. "Die Erforschung der Lebensgeschichte dieser Menschen mit Lasse und dem Ensemble hat großen Spaß gemacht und war eine aufschlussreiche Reise", so der Schauspieler weiter.