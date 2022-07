Alexander Glatz verlässt RTL Deutschland

Köpfe

Glatz war Teil der Geschäftsführung und möchte sich nun neuen unternehmerischen Herausforderungen widmen. Seine Nachfolge ist derweil noch ungeklärt, es besteht aber noch ein wenig Zeit.

RTL Deutschland muss den Abschied eines langjährigen Mitarbeiters verkraften. Wie das Kölner Medienunternehmen am Dienstagnachmittag bestätigte, wird Alexander Glatz, Geschäftsführer Recht & Finanzen, das RTL Deutschland zum 31. August verlassen. Die Trennung erfolge „im besten Einvernehmen“. Glatz wolle sich künftig neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen, wie es in der Mitteilung heißt. Seine Nachfolge in der Geschäftsführung von RTL Deutschland soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.„Im Namen von RTL bedanken wir uns herzlich bei Alexander Glatz für seine herausragenden Leistungen. Mit seiner tiefen Kenntnis des TV-Geschäfts, seiner Fähigkeit zur klaren und schnellen Analyse, dem Abschätzen von Chancen und Risiken sowie mit seiner Führungsstärke hat er maßgeblich zum Erfolg von RTL Deutschland beigetragen. Wir wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft nur das Beste“, werden Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-CEOs von RTL Deutschland, in einem gemeinsamen Statement zitiert.Glatz selbst sagt über seinen Abschied: „Es ist kein einfacher Schritt, RTL zu verlassen. Sowohl bei RTL Deutschland als auch international bei der RTL Group hatte ich das Privileg, große Verantwortung für die nachhaltige Stärkung unseres operativen Geschäfts und bei strategischen Weichenstellungen zu übernehmen, vom Re-IPO der RTL Group über den Einstieg in das Ad-Tech-Geschäft bis hin zum dynamischen Ausbau unseres Streamingdienstes RTL+. Mein großer Dank gilt meinem erstklassigen Team in Köln und der gesamten Führung von RTL Deutschland – es war täglich eine Freude, mit so motivierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.“Alexander Glatz war mehr als 22 Jahre für die RTL Group tätig. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete er vorübergehend als Projekt Manager bei Deere & Company in England. Nach der Erlangung eines Masters of Business Administration (MBA) wechselte der Volljurist im Jahr 2000 zur RTL Group, wo er in verschiedenen Funktionen im Bereich Business Development und Controlling tätig war. Seit 2004 war er als Vice President Controlling, seit 2010 bis zu seinem Wechsel zu RTL Deutschland als Executive Vice President Strategy & Controlling tätig. Im September 2015 wurde Alexander Glatz Chief Financial Officer (CFO) von RTL Deutschland. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Unternehmensplanung & Controlling, Business & Legal sowie die Ressorts Finanz- und Rechnungswesen, Bilanzen, Entgeltabrechnung und Einkauf. In seiner erweiterten Funktion als Geschäftsführer Recht & Finanzen verantwortet er seit Februar 2019 zusätzlich den Bereich Facility Management, das Ressort kaufmännische Systeme (insbesondere SAP) und die Umsetzung von M&A-Projekten (Mergers & Acquisitions) von RTL Deutschland. Hierzu zählten die vollständige Übernahme von Super RTL , die Akquisition der deutschen Magazingeschäfte und -marken von Gruner + Jahr (G+J), die weitere Verstärkung der Ad-Tech-Geschäfte mit Smartclip und Realytics sowie der Verkauf von Universum Film.